Embarquez dans l’été! : une programmation estivale riche et diversifiée à Longueuil

À l’approche de la période estivale, la Ville de Longueuil propose à la population plusieurs activités originales par l’entremise de sa programmation Embarquez dans l’été!, qui regroupe à la fois les activités sportives, culturelles et communautaires s’adressant aux petits et grands.

La communauté pourra entre autres découvrir le patrimoine de Longueuil avec la nouvelle application Explorez Longueuil, assister à une variété d’animations éphémères, parcourir le territoire grâce à une diversité de circuits thématiques et profiter d’une vaste offre d’activités virtuelles.

« Année après année, les citoyens de Longueuil profitent d’une offre culturelle, communautaire et sportive abondante. Avec Embarquez dans l’été!, la Ville se démarque une fois encore et propose plusieurs activités originales et hors du commun. Alors que la pandémie a forcé bien des gens à revoir leurs projets de vacances, les Longueuillois seront invités à se divertir et à bouger pour profiter pleinement de notre grande ville et de ses multiples atouts », a déclaré la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Une application mobile pour découvrir la Ville

Une nouvelle application mobile gratuite, Explorez Longueuil, permettra de découvrir les secrets bien gardés de Longueuil grâce à une expérience immersive. L’application offrira des parcours sous le thème de l’art public et du patrimoine. Les citoyens auront ainsi accès à plusieurs photos, vidéos, capsules audio et informations historiques, architecturales ou artistiques au bout des doigts. Explorez Longueuil sera disponible dès le 18 juin sur l’App Store et Google Play.

Plusieurs nouveautés à l’affiche

À compter du 7 juillet, la brigade Parc-o-2mètres sillonnera la Ville afin d’offrir des animations itinérantes dans les quartiers de Longueuil et de faire la promotion des mesures de prévention. Au fil de son parcours, cette escouade unique en son genre proposera des prestations musicales, des séances d’activités sportives, des jeux et des activités d’art visuel dans les différents quartiers de la ville. Afin de respecter la distanciation sociale et d’éviter les rassemblements, les activités de la brigade Parc-o-2mètres seront spontanées et ne seront pas préalablement annoncées.

Forts de leur vif succès du printemps, les balcons symphoniques feront leur retour. Le maestro Alexandre Da Costa et les musiciens de l’Orchestre symphonique de Longueuil visiteront les cours des résidences pour personnes âgées afin de leur offrir des concerts éclairs. Les citoyens sont invités à rester à l’affût.

Plusieurs autres animations déambulatoires seront aussi proposées. Parmi celles-ci, le Théâtre de la Ville présentera une série de trois spectacles dans des quartiers résidentiels de Longueuil. Plus de détails sont disponibles dans la programmation complète des animations.

Des parcours thématiques pour tous les goûts

La communauté pourra aussi voir Longueuil sous de toutes nouvelles facettes grâce à une série de circuits thématiques. Que ce soit pour profiter des beautés de la nature, admirer les différentes œuvres d’art public que l’on retrouve à Longueuil ou en apprendre davantage sur les lieux de la ville prisés par les équipes de tournage, chacun pourra y trouver son compte, à pied comme à vélo.

Pour continuer à vous divertir virtuellement

Forte de sa popularité ce printemps, l’offre d’activités virtuelles de la Ville se poursuivra également cet été. Par l’entremise des pages Facebook Longueuil est culture, Longueuil est active et Bibliothèques Longueuil, les plus petits auront notamment droit à l’heure du conte et à des ateliers de bricolage. Les plus grands auront pour leur part accès à des clubs de lecture virtuels et à des ateliers de poésie. Une programmation « 100 % ados » sera aussi proposée par Cité Ados. Tous pourront également profiter d’activités de mise en forme à faire de chez soi, accéder à des expositions virtuelles d’art, suivre des spectacles en direct sur les ondes du FM 103,3, et bien plus encore.