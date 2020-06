Sainte-Julie demeure parmi les municipalités les mieux gérées dans sa catégorie de population

La Ville de Sainte-Julie a déposé son rapport financier annuel à la séance publique du 9 juin, dont l’analyse confirme qu’elle demeure parmi les municipalités les mieux gérées dans sa catégorie de population.

« Le conseil municipal est fier de maintenir un taux d’endettement inférieur à 2 %, qui demeure parmi les plus bas dans notre classe de population. Nos efforts de rationalisation portent fruit, car en plus de contrôler la dette, nous continuons d’améliorer nos infrastructures et services », a précisé la mairesse Suzanne Roy lors de l’assemblée publique.

Faits saillants :

Le rapport financier est audité par Raymond Chabot Grant Thornton.

L’année 2019 se termine par un excédent de fonctionnement de 4 822 472 $ sur des revenus de fonctionnement de 47 612 368 $.

La dette de la Ville non consolidée passe de 40,6 M$ à 41,5 M$, en incluant une somme de 6 M$ consistant en des sommes à percevoir sous forme de subventions gouvernementales pour certains travaux.

La richesse foncière uniformisée a augmenté à 4,05 milliards contrairement à 3,80 milliards l’an dernier.

Le taux d’endettement demeure stable à 1,20 %.

Les dépenses de fonctionnement par habitant ont légèrement augmenté, passant de 1 488 $ à 1 529 $. La moitié de cette hausse résulte d’une baisse de la population officielle de la Ville en 2019.

« Vous constaterez que le ratio des charges nettes par habitant demeure inférieur à celui d’autres villes comparables. Je remercie notre équipe de direction ainsi que la Commission des finances et l’ensemble du conseil municipal qui partagent tous ce même objectif de saine gestion administrative de notre belle ville », a conclu la mairesse.