Pierre Lavoie lance un défi à tous les Québécois

Le Grand défi Pierre Lavoie tiendra un nouvel événement adapté au contexte de la pandémie qui se déploiera en mode virtuel. Les 19, 20 et 21 juin, les Québécois sont invités à participer au 1 000 000 de KM Ensemble gratuitement, peu importe leur lieu de résidence.

« La mission du Grand défi est, depuis toujours, axée sur la prévention. Nous voulons rappeler à la population combien il importe de faire de l’activité physique pour maintenir son corps en santé. Le moment est idéal, car après des semaines de confinement, les gens veulent qu’il se passe des choses. Notre événement se veut collectif et le plus inclusif possible. C’est pourquoi on peut y participer à son rythme, en marchant, en courant ou en pédalant », indique Pierre Lavoie, cofondateur du Grand défi.

Pour corroborer le discours dominant dans le milieu scientifique en matière d’activité physique et de prévention, le Grand défi s’adjoint la collaboration de l’Institut de Cardiologie de Montréal et de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.

« En ces temps de pandémie, il faut rappeler que l’exercice est un moyen efficace de renforcer notre système immunitaire et donc de nous protéger des effets néfastes des infections virales comme celle de la COVID-19. L’Institut de Cardiologie de Montréal est partenaire du Grand défi Pierre Lavoie depuis ses tous débuts, et appuie cette nouvelle initiative qui met en lumière l’importance de la prévention en santé au Québec », mentionne Dr Martin Juneau, cardiologue et directeur des services professionnels, de la prévention et de la réadaptation cardiovasculaire, Institut de Cardiologie de Montréal.

L’application 1 000 000 de KM Ensemble est téléchargeable gratuitement et dès maintenant dans l’App Store ou Google Play. Elle comporte diverses fonctionnalités, dont la progression du défi afin d’atteindre l’objectif de 1 million de kilomètres, un décompte du nombre de kilomètres parcourus par chacun ou en groupe virtuel, du contenu informatif, etc.

Au cours de l’événement, Pierre Lavoie enfourchera son vélo pour faire sa part et accumuler des kilomètres à sa façon. Il ira à la rencontre de chercheurs et d’experts pour discuter de prévention.

Le grand public est invité à se joindre au mouvement en lançant le défi à sa famille, à des amis, à des collègues et, pourquoi pas, à des voisins ! Chaque kilomètre compte pour atteindre l’objectif impressionnant, mais réaliste, de 1 million de KM Ensemble !

Pourquoi bouger ?

Dans un contexte où la prévention prend tout son sens, nous devons plus que jamais bouger, ensemble, mais à distance. Faire de l’activité physique régulièrement est sans contredit un moyen simple et efficace d’investir dans notre santé physique et mentale. La pratique régulière de l’activité physique permet la prévention et la gestion de certaines maladies. Elle stimule aussi le système immunitaire chez les jeunes et les moins jeunes, lorsqu’on la pratique sans excès. Bref, l’activité physique nous permet d’être en santé, de la tête aux pieds.