Un défilé dans les rues pour remplacer le bal des finissants

Les finissants de cinquième secondaire de l’école De Mortagne n’auront pas de bal cette année, mais ils pourront souligner quand même cette fin d’étape de leur vie de façon spéciale. Ils paraderont en voiture dans les rues de Boucherville le 26 juin prochain.

Les 478 finissants sont d’abord invités à revenir une dernière fois dans l’établissement où ils ont passé, pour la plupart, les cinq dernières années de leur scolarité. Les futurs diplômés que l’on suggère de se vêtir en tenue de bal ou de ville défileront sur un tapis rouge avant de faire leur entrée dans l’établissement ou ils pourront récupérer leur album de finissants, un chandail souvenir et un faux diplôme. Il y aura de la musique, et de l’animation dans la cafétéria. Les jeunes y seront réunis par petits groupes et en respect des règles de distanciation physique, et pourront rencontrer leurs professeurs et aussi procéder au lancer du mortier.

Par la suite, les finissants pourront rejoindre leurs parents pour défiler en voiture dans les rues de Boucherville et escortés par des policiers. La population est d’ailleurs invitée à sortir sur leur terrain de sorte à faire une haie d’honneur et à applaudir les jeunes.

Les élèves ont bien accueilli ce projet car au moment d’écrire ces lignes, quelque 275 d’entre eux avaient confirmé leur présence. L’événement se tiendra de 19 h à 21 h.