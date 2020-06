Reprise des activités : des mesures pour le transport adapté

À la suite de la reprise graduelle des activités annoncée par le gouvernement du Québec, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) a adopté une série de mesures afin d’être prêt à accueillir les clients du transport adapté qui n’ont pas utilisé le service depuis le début de la pandémie.

En effet, afin d’assurer la sécurité des clients et des chauffeurs, le RTL, avec la collaboration de ses fournisseurs Transdev, Chartrand Inc., Radio Taxi Union et Allo Taxi, a déployé plusieurs mesures basées sur les recommandations de la Direction de la Santé publique depuis le début de la pandémie. Ces mesures resteront en place aussi longtemps que nécessaire. En voici quelques exemples :

• La révision et l’augmentation des procédures et des fréquences de nettoyage de tous les types de véhicules; • Le nettoyage des équipements qui sont manipulés fréquemment, tels que les ceintures de sécurité et les poignées des véhicules; • La réduction du nombre de passagers dans les taxis et minibus. Pour des raisons de sécurité et de logistique, les accompagnateurs sont toujours autorités à bord des véhicules; • Le port du couvre-visage fortement recommandé autant pour les chauffeurs que pour les clients; • La distribution des couvre-visages à la clientèle pour encourager cette pratique; • L’installation d’une cloison de protection à l’intérieur de certains véhicules au cours des prochaines semaines par les fournisseurs.

Notez que l’accompagnement ainsi que la prise en charge de nos clients sont maintenus pour le service porte-àporte du transport adapté.

Autant pour les chauffeurs que pour les clients, les mesures adoptées s’accompagnent du respect des mesures d’hygiène recommandées par la Santé publique telles que tousser dans le pli du coude, laver fréquemment ses mains et rester à la maison si vous présentez des symptômes de la COVID-19. Le service du transport adapté suit de près l’évolution de la situation actuelle, afin d’assurer la sécurité des clients qui demeure la priorité.

« Le déconfinement graduel engendra nécessairement une augmentation de la clientèle du transport adapté dans les prochaines semaines. Notre équipe est prête : elle a adopté toutes les mesures nécessaires pour accueillir nos clients en toute sécurité. Je suis convaincu qu’autant nos fournisseurs que les chauffeurs et les clients ont apprécié et continuent d’apprécier tous les efforts déployés au cours des dernières semaines pour s’adapter à la situation », a ajouté Jonathan Tabarah, président du conseil d’administration du RTL.

Rappelons qu’une page de notre site Web est dédiée aux mesures mises en place par le RTL durant la pandémie de la COVID-19. Nous vous invitons également à consulter régulièrement les avis à la clientèle. Des communications ciblées seront aussi partagées avec la clientèle du transport adapté au sujet des mesures les concernant.