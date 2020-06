Intersection Marie-Victorin et montée de la Baronnie: un danger à la croisée des chemins?

Source de soulagement pour les uns et d’inquiétudes pour les autres, la modification du trajet emprunté par les véhicules lourds à Varennes polarise les avis depuis sa mise en place. Deux années plus tard, le débat se poursuit.

Grâce à une attitude proactive et des stratégies audacieuses, la Ville de Varennes connait depuis quelques années un essor économique sans précédent. Et lorsque Transports Québec a décrété en 2018 que la circulation des camions serait interdite sur la montée de la Picardie et sur une portion de la route 132, une majorité de Varennois s’est réjouie.

À partir du 16 juillet de cette même année, les camions avaient pour obligation de délaisser leur ancien trajet pour emprunter plutôt la montée de la Baronnie, ajoutant ainsi une douzaine de kilomètres à leur odomètre pour chaque transport, mais permettant en revanche à de nombreux citadins de ne plus avoir à croiser ces mastodontes sur leur route en traversant le centre-ville.

Au-delà de cette manne qui profite à de nombreux citoyens et entreprises cependant, quelques propriétaires vivant à l’intersection de la route Marie-Victorin et de la montée de la Baronnie ont à l’inverse vécu une situation plus difficile semble-t-il suite à ce changement. De nos jours, il ne faut pas passer plus d’une heure à la croisée des chemins pour comprendre la situation.

Un passage, deux véhicules

Conducteurs indisciplinés, dépassements illégaux, passages simultanés de véhicule lourds à l’intersection, débordement sur la voie réservée aux cyclistes… Pour certains de ces observateurs qui ont hérité, malgré eux, de sièges aux premières loges, la question ne serait plus de savoir si un accident grave va se produire, mais bien à quel moment il va survenir.

« Ça fait un moment que nous disons à la Ville que c’est dangereux », explique la Varennoise Diane Yelle qui habite le secteur. L’intersection a été construire de manière à ce qu’un seul camion tourne à la fois. On s’entend que, quand 1 200 camions passent dans une journée, ils ne vont pas tous respecter la règle. »

Selon Mme Yelle, lorsqu’une telle situation se produit, le véhicule concerné doit empiéter sur la piste cyclable afin de compléter son virage, passant du même coup à quelques pouces de sa boîte aux lettres. « Alors, imaginez comment je me sens quand je vais chercher mon courrier », ajoute celle qui, en compagnie de son conjoint, a pris systématiquement notes et photos de chaque véhicule lourd sur une période de quelques jours afin de prouver que le risque était bien réel.

« Ç’a été un travail monstre. Et quand nous disons 1 200 camions, c’est pour une période allant de 6 h à 18 h. Nous avons 7 000 photos et 700 vidéos pour démontrer qu’il y a danger. Le problème, c’est qu’à un moment donné, l’impatience des conducteurs [qui doivent attendre que les camions effectuent leur virage] entre en ligne de compte, alors ils coupent. »

Comme d’autres résidents du secteur, Mme Yelle espère la mise en place de solutions simples et pratiques, comme un espace de contournement afin de diminuer les risques lorsque les camions effectuent leurs virages.

Un bruit de ferraille

À quelques mètres de là, la voisine de Mme Yelle habite directement devant l’intersection controversée. Ces dernières années, en plus des irritants que constituent le bruit des freins à compression et la lumière projetée par les phares qui éclaire sa maison la nuit, Rhonda Genest a assisté à plusieurs incidents.

« Un homme est rentré de plein fouet dans le ponceau de mon voisin Olivier, se souvient-elle. Il a perdu le contrôle et le véhicule a pris feu. C’est moi qui ai appelé le 9-1-1. Une autre nuit, j’ai entendu un vacarme près de la maison. Un véhicule avait frappé mon arbre qui est situé à environ 10 pieds du coin de ma chambre à coucher. L’impact a été tellement fort. J’ai entendu le bruit de ferraille. C’est un son qui me revient continuellement dans la tête. »

Les images de la jeune conductrice vont également demeurer dans ses souvenirs. « C’était horrible, a décrit Mme Genest. Ils ont dû prendre des pinces de désincarcération. J’ai eu des nouvelles de la jeune femme plus tard. Elle avait le nez cassé, le tibia cassé… Ç’a été tout un accident. »

Aveuglement routier

Heureusement, selon une information fournie par la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, un seul incident mineur serait survenu à l’intersection depuis le début de l’année. Par ailleurs, aucun camion ne semble avoir été impliqué jusqu’à maintenant dans une collision même si, d’après Rhonda Genest, il s’en est fallu de peu.

« En janvier, février, [le soleil est plus bas à l’horizon] et, si vous conduisez sur la 132, il y a des moments où vous pouvez être complètement aveuglé. C’est arrivé à un camionneur qui s’engageait pour prendre la montée de la Baronnie. Il avait le soleil en plein visage alors il a vu à la dernière minute le véhicule qui était arrêté devant lui. Plutôt que de le frapper, il a donné un coup de volant et il est rentré dans la plate-bande devant chez moi. »

Comme d’autres riverains, Mme Genest espère que ses demandes trouveront une oreille attentive du côté des décideurs de la région.

« Ce n’est pas qu’une question de camion, croit la citoyenne de Varennes. C’est la configuration de l’intersection qui est dangereuse depuis les travaux. »

Suite à la publication de notre reportage, la Ville de Varennes a pris la décision de ne pas commenter, certains aspects de cette question faisant actuellement l’objet de démarches judiciaires.

À lire sur le même sujet: Un jugement favorable pour un groupe de Varennois.