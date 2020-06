À l’heure du déconfinement… ce qui rouvre à Boucherville

Peu à peu, progressivement, mais résolument, Boucherville est à l’heure du déconfinement et de la reprise des activités.

La vie reprend tranquillement un semblant de normalité. Déjà, depuis le 20 mai, plusieurs activités sont permises. C’est ainsi que le parc provincial des Îles-de-Boucherville a rouvert, le Golf des Îles également, le Club de golf de Boucherville, tout comme les terrains de tennis. De nombreuses activités de plein air sont maintenant permises avec distanciation physique. Les jardins collectifs et communautaires sont accessibles, la bibliothèque également et les camps d’été accueilleront les jeunes très bientôt. En fait, la liste s’allonge chaque jour.

Certains édifices et services municipaux recevront un peu plus chaque jour les citoyens. La maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine rouvre dans quelques jours. Les jeux d’eau sont maintenant accessibles alors que les amateurs de natation devraient retrouver leur piscine extérieure durant la fin de semaine du 23 juin.

Les Bouchervillois pourront faire des achats dans quelques jours dans les marchés publics de la Ville. Même la navette fluviale reprendra du service sur le fleuve Saint-Laurent.

Et si la tendance se maintient, les restaurants et magasins situés dans les centres commerciaux rouvriront également leurs portes au cours des prochaines semaines.

Cependant, les festivités de la fête nationale sont reportées ainsi que La Grande Gourmandise qui est remise en octobre prochain en raison des consignes gouvernementales.

La maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine rouvrira le 12 juin

La maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine située au parc De La Broquerie accueillera ses premiers visiteurs à compter du 12 juin.

Ils pourront découvrir, ou redécouvrir, l’exposition permanente Mémoires d’une demeure ancestrale qui propose un survol de l’histoire de l’architecture domestique d’ici et de l’évolution des modes de vie. Une incursion dans l’histoire grâce aux documents d’archives, aux artefacts et à une maison d’exception.

Le public pourra également visiter la nouvelle exposition temporaire Suivre le courant.

C’est en réalisant une traversée temporelle au rythme des transports fluviaux que l’exposition Suivre le courant aborde la thématique. Survolez le développement socioéconomique du Québec, par le biais des embarcations qui naviguent devant Boucherville, d’hier à aujourd’hui.

Des mesures seront appliquées à l’intérieur pour assurer une expérience de visite agréable tout en respectant les mesures de distanciation physique recommandées par l’Institut national de santé publique.

La maison est ouverte du 12 juin au 30 août, du mercredi au dimanche, de 10 h à 16 h.

314, boul. Marie-Victorin. boucherville.ca/maisonlhlf

450 449-8347 • 450 449-8651. maison.lh.lafontaine@boucherville.ca

La navette fluviale reprend du service

La navette fluviale qui relie le quai municipal de Boucherville à l’île Grosbois, au parc national des Îles-de-Boucherville, reprend du service dès le 13 juin prochain, et ce, tous les jours de la semaine jusqu’au 7 septembre.

La capacité du bateau étant réduite cette année afin de respecter les consignes de distanciation physique émises par le gouvernement du Québec, l’ajout d’un ou deux bateaux sera effectué. Il sera encore possible pour les citoyens d’embarquer avec leur vélo sur les bateaux.

L’offre de service de la navette est par ailleurs bonifiée puisque la saison débute une semaine plus tôt que l’année dernière, passant également de six à sept jours de traversée. Le premier départ aura lieu dès 9 h à partir de Boucherville et le retour se fera au plus tard à 17 h 30 depuis l’île Grosbois.

Pour la saison automnale, la navette sera accessible les samedis et dimanches du 8 septembre au 12 octobre, toujours selon un horaire de 9 h à 17 h 30.

Elle sera également en service lors des journées fériées, soit à la fête nationale (24 juin); à la fête du Canada (1er juillet); à la fête du Travail (7 septembre); et à l’Action de grâce (12 octobre)

L’ouverture des marchés publics très bientôt

Les marchés publics situés à Boucherville reprendront leurs activités estivales à compter du 15 juin puisqu’ils sont considérés par le gouvernement du Québec comme des services essentiels au même titre que les commerces d’alimentation. Ainsi, le Marché public Lionel-Daunais situé au 1020, rue Lionel-Daunais et le marché public situé au 640, rue De Montbrun près de la route 132 seront donc ouverts 7 jours sur 7 jusqu’au 15 octobre.