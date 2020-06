Plus de 130 emplois d’été créés

Le député de Pierre-Boucher‒Les-Patriotes‒Verchères, Xavier Barsalou-Duval, annonce que, dans le cadre du programme Emplois d’été Canada, près de 525 000 $ seront répartis parmi une soixantaine d’organismes et entreprises de la circonscription. Jusqu’à présent, 131 emplois ont été créés localement pour des étudiants et des adultes âgés de 15 à 30 ans.

« Je suis fier de pouvoir participer à la création d’emploi pour des jeunes qui auront la chance d’acquérir une expérience de travail significative, tout en contribuant au développement économique et social de chez nous », a déclaré Xavier Barsalou-Duval.

Soulignons qu’en raison de la COVID-19, des modifications temporaires ont été apportées au programme Emplois d’été Canada : l’augmentation de la subvention salariale pour permettre aux employeurs de recevoir jusqu’à 100 % du salaire minimum pour chaque employé, la période des emplois prolongée jusqu’au 28 février 2021, la possibilité pour les employeurs d’adapter les projets pour soutenir les services essentiels et embaucher du personnel à temps partiel.

« L’accès au programme a été élargi, ce qui est une bonne chose, mais le budget n’a pas suivi, ce qui revient à faire plus avec moins. Plusieurs organismes sont affectés par la situation. La ministre devrait ajouter des sommes au programme pour éviter que l’on pénalise les demandeurs », indique le député de Pierre-Boucher‒Les Patriotes‒Verchères.

Dans un communiqué, le député indique qu’en plus de demander « un financement suffisant, il presse aussi le gouvernement d’accélérer le traitement des demandes étant donné qu’à l’heure actuelle, les résultats ne sont pas complètement finalisés. »

« Nous n’avons pas encore le portrait complet de la situation et nous sommes déjà rendus en juin. Plusieurs demandeurs risquent de simplement laisser tomber et annuler des projets. Des jeunes vont perdre des opportunités de travail. C’est inacceptable! Il faut absolument accélérer le processus pour que l’embauche puisse se faire dans les plus brefs délais », déplore monsieur Barsalou-Duval.

Rappelons que les organismes à but non lucratif, privés et publics dont les projets sont retenus, reçoivent habituellement une réponse au mois d’avril. Les réponses ont commencé à arriver en mai et plusieurs sont toujours en attente.