Objectif plus que doublé pour les Julievillois Éric et Léo Courchesne!

Des centaines de personnes se sont rasés les cheveux en soutien aux enfants atteints de cancer à l’occasion du Grand rassemblement virtuel de la 20e édition du Défi têtes rasées Leucan qui se déroulait le 31 mai dernier à travers le Québec. Les sommes amassées par les participants, combinées aux montants rassemblés par ceux qui ont relevé le défi virtuel ont permis de recueillir 1 063 500 $ pour cette belle cause.

Dès 17 h le dimanche 31 mai, les participants et les gens du public étaient invités à se rendre sur la page Facebook du Défi têtes rasées Leucan pour la diffusion en direct du spectacle du Grand rassemblement virtuel, animé par Jay Du Temple. Lors de cet événement, plusieurs photos-montages et extraits vidéo mettant en vedette les participants fraîchement rasés pour la cause ont été présentés.

Le public a eu droit à des performances musicales de la part notamment de la marraine de Leucan, Marie-Mai, et du rappeur Adamo, qui s’est rasé les cheveux et la barbe en direct. Parmi les autres artistes présents, on remarquait les humoristes Arnaud Soly et Dominic Paquet, le mannequin Ève Salvail, qui a relevé le Défi en direct, l’animateur André Robitaille, des familles membres de Leucan et Pascale Bouchard, directrice générale de Leucan.

Près de 12 000 $!

Parmi les participants de cette 20e édition, il y avait entre autres le Julievillois Éric Courchesne, qui était également le porte-parole de la Montérégie, et son fils, Léo Courchesne-Millaire. Éric participait au défi pour la 11e année d’affilée et il s’était donné comme objectif d’amasser 5 000 $ pour la cause, alors que son fils en était à sa deuxième expérience. Rappelons à ce sujet que, l’an dernier, le jeune garçon alors âgé de 8 ans, avait demandé pourquoi son père se rasait les cheveux et, quand on lui a expliqué, il a spontanément décidé de le faire lui aussi « pour aider les enfants malades! ».

Le 31 mai dernier, toute la famille a pris part à ce grand rendez-vous virtuel puisque Simone, 7 ans, et maman, Isabelle Millaire, ont joué aux coiffeuses pour l’occasion (NDLR : il est à noter que le premier ministre du Québec, François Legault, a donné sa permission pour ouvrir exceptionnellement ce salon de coiffure avant même l’autorisation officielle!).

De 11 h à 12 h 30, Éric était en direct sur sa page Facebook alors que toute la famille participait au Défi Têtes rasées de la Montérégie sur la plateforme Zoom. Pendant que les coiffeuses faisaient tomber les longues mèches de cheveux, les dons ont continué à rentrer! Au terme de la journée, le généreux duo père-fils a fièrement exhibé un chèque de 11 850 $, ce qui veut dire que leur objectif initial a plus que doublé!

La petite famille rappelle que les gens peuvent encore donner pour cette cause jusqu’au 31 décembre et qu’il suffit d’aller sur le site : www.webleucan.com/ericcourchesne ou à l’adresse www.tetesrasees.com. Éric et son fils Léo tiennent à dire un énorme merci aux 209 donateurs qui leur ont permis de doubler leur objectif afin d’aider les enfants atteints de cancer et leurs familles.