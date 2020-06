Le décès du jeune Alex, 6 ans, a secoué la communauté…

Toute la région a été ébranlée par le décès du jeune Alex Bouchard-Handfield, 6 ans, des suites d’une forme rare de cancer. L’enfant était atteint du rhabdomyosarcome, une tumeur maligne qui a été décelée le 31 août 2018.

Le destin peut parfois être très cruel, car le petit Alex était un rayon de soleil pour le couple formé d’Élizabeth Handfield et Philippe Bouchard, de Contrecœur. L’adoption du jeune Colombien alors qu’il avait 20 mois leur a permis de vivre des moments merveilleux, quelques temps après avoir appris, à leur grand désarroi, qu’ils ne pourraient pas avoir de bébé.

Leur enfant, éveillé et enjoué, a été source de grands bonheurs, mais par la suite est survenu le terrible diagnostic de cancer. Les traitements semblaient avoir été bénéfiques par la suite, mais le 12 juillet 2019, le verdict était implacable : la tumeur était revenue et ce constat est tombé le jour de son 6e anniversaire…

La famille s’est même rendue aux États-Unis, en Pennsylvanie, au début de l’année 2019 pour qu’Alex puisse bénéficier de protonthérapie, un traitement moins invasif pour les enfants qui n’est pas offert dans la province.

Mais en février dernier, les médecins ont constatés qu’il y avait une récidive et les spécialistes ne pouvaient plus l’opérer…

Grâce à la Fondation Rêves d’enfants, la famille a pu vivre ensemble des moments privilégiés, dont une croisière sur un navire Walt Disney dans les Caraïbes, en novembre dernier, puis en décembre, le petit Alex a pu voler avec nul autre que le Père Noël grâce à Air Transat.

Des moments qui resteront à jamais gravés dans le cœur de ses parents et leurs proches…