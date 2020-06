Feu vert à la démolition de l’aréna Louis-Philippe Dalpé et de l’ancienne maison des jeunes

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue par vidéoconférence le lundi 1er juin dernier à la Maison Saint-Louis à Varennes, en huis clos, selon les décrets et les arrêtés ministériels.

• Le conseil a adopté le Règlement 911-1 décrétant des travaux de resurfaçage de divers tronçons du boulevard René-Gaultier et sur le boulevard de la Marine, entre la route Marie-Victorin et la rue des Bordages, pour 941 500 $. Le chantier devrait se mettre en branle aux alentours de la fin du mois de juillet.

• La Ville a autorisé une dépense au montant de six millions de dollars pour l’acquisition d’immeubles dans le cadre de son projet de revitalisation du centre-ville, la démolition de bâtiments dans le secteur, la préparation au développement de ces terrains et le versement d’aides à la relocalisation sur le territoire.

• Les élus ont octroyé le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Démolition et Excavation Démex, pour les travaux de démolition, déconstruction et décontamination de l’aréna Louis-Philippe Dalpé et de l’ancienne maison des jeunes pour un montant de 250 415.55 $

• Le conseil a retenu le plus bas soumissionnaire conforme, Trimax Sécurité, pour la surveillance des parcs et des espaces publics en 2020 avec option de reconduction en 2021, au montant de 93 829.95 $ taxes incluses pour les deux années. La dépense pour l’année 2020 est de 44 442.44 $ taxes incluses.

• La Municipalité a approuvé le contrat de fourniture et de plantation d’arbres sur le territoire à la compagnie EnviroStable pour 35 931.12 $ frais d’imprévus et taxes incluses. Un montant de 33 051 $ sera financé par le fonds d’administration et 2 880.12 $ seront pris à même l’enveloppe budgétaire en provenance du fonds de parcs et terrains de jeux.

Congé des taux d’intérêt et de pénalité

• Le conseil municipal a jugé opportun de prolonger la période de congé des taux d’intérêt et de pénalité sur tout compte de taxes foncières, tout en précisant qu’il s’agira de la dernière prolongation. Il a donc résolu à l’unanimité que taux d’intérêt et de pénalité exigible et impayé à ce jour soit de 0 % l’an jusqu’au 31 août prochain.

• Les élus ont donné leur aval à la réalisation de trois études archéologiques sur les sites du Moulin Brodeur, La Saline et Cap St-Michel à la firme Artefactuel pour un montant de 97 532.37 $. La dépense est conditionnelle à l’obtention d’une subvention du ministère de la Culture et des Communications, ainsi qu’à l’approbation du transfert budgétaire.

• Le contrat de services professionnels pour la mise à niveau du système d’aération de la station d’assainissement des eaux usées a été accordé à la firme d’ingénieurs-conseils Tetra Tech QI pour 74 733.75 $, taxes incluses.

• La Ville de Varennes a effectué une demande de transfert de gestion d’une portion de la route 132 à Varennes, entre la rue de l’Aqueduc et la montée de la Picardie, au ministère des Transports du Québec. Afin d’appuyer cette demande, le conseil a pris en considération le déplacement des itinéraires de transport lourds hors d’une portion de la route 132, l’acquisition d’immeubles par la Ville, la démolition de bâtiments vétustes et le lancement de nouveaux projets de développements immobiliers dans ce secteur, ainsi que la volonté de Varennes de reconfigurer la trame routière de façon à favoriser la création d’un milieu de vie actif et de rendre attractif l’installation de commerces de proximité.