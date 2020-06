La Maison Gilles-Carle Boucherville : un plan d’action pour soutenir les proches aidants

Au mois de mars dernier, la Maison Gilles-Carle Boucherville (MGCB ) s’apprêtait à recevoir ses premiers visiteurs. Au même moment, la pandémie s’est déclarée et l’organisme a immédiatement répondu à l’appel du CISSS de la Montérégie Est qui demandait de convertir les 21 lits en place d’hébergement temporaire. La clientèle attendue, en provenance des hôpitaux de Longueuil, devait être transitoire, en plus de ne pas présenter de symptômes liés à la COVID-19. La MGCB passait alors d’un milieu de vie à une unité hospitalière.

Toutefois, à 24 heures du début de l’accueil de ces personnes, tout transfert de clientèles vers les établissements d’hébergement a cessé et le projet d’unité transitoire a pris fin.

Dans l’attente de recevoir l’autorisation d’offrir des services d’hébergement temporaire, ainsi que du répit de jour, l’équipe de la MGCB s’est dotée d’un plan d’action afin de soutenir les proches aidants de son territoire.

L’équipe en place composée de personnel administratif, d’infirmières et d’un intervenant social offrira les services suivants :

Des capsules hebdomadaires d’information qui seront diffusées sur la page Facebook

tous les mercredis à l’intention des proches aidants. Des consultations de type psychosocial et infirmier. La distribution de paniers réconforts à ses membres proches aidants victimes d’isolement en raison du COVID-19. Le recrutement de membres visiteurs- utilisateurs (clientèle future). Le développement d’un site Web

La MGCB se veut présente plus que jamais dans la communauté et remercie tous ses partenaires pour leur collaboration et générosité!