Arrestation à Boucherville au terme d’une course folle

Une chasse à l’homme qui a commencé à Shawinigan, en Mauricie, s’est terminée hier soir vers 20h à Boucherville, sur le boulevard De Mortagne, près de l’autoroute 20.

Selon TVA Nouvelles, le suspect aurait volé trois véhicules et fait autant de collisions, sans heureusement blesser personne.

Après un premier accident dans le secteur de l’Assomption, il a continué sa route sur l’autoroute 55, puis l’autoroute 40. Des policiers de L’Assomption et de la Sûreté du Québec ont tenté de l’intercepter mais en vain.

Dans sa course, il a fait une autre une collision sur la rue Sherbrooke, à proximité de l’avenue Gamble, à Montréal-Est. Il aurait forcé les deux jeunes victimes à sortir pour s’enfuir avec leur auto.

Il a continué sa cavale et a heurté un autre véhicule un peu plus loin. Il aurait volé une autre voiture qui était immobilisée dans le secteur, et pris la fuite en direction de l’autoroute 20, vers la Rive-Sud. C’est une fois rendu à la hauteur de Boucherville, que sa course folle a pris fin.

Il a tenté de voler une voiture de police, mais les agents ont usé d’un pistolet à impulsion électrique pour mettre un terme aux événements.

Le suspect vraisemblablement fortement intoxiqué a été conduit à l’hôpital pour y être traité. Il doit être rencontré aujourd’hui par les enquêteurs.