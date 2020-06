Réouverture du bureau de circonscription de Stéphane Bergeron le 1er juin

On se souviendra que les règles édictées par la santé publique avaient forcé la fermeture physique du bureau du député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, ce qui n’a pas empêché les membres de son équipe et lui-même d’être à pied-d’œuvre 7 jours sur 7, pendant toute la durée de la crise, afin de répondre aux questions et de venir en aide aux citoyennes et citoyens touchés par les effets de cette pandémie. Cela dit, avec le déconfinement progressif dans la grande région métropolitaine, M. Bergeron a annoncé la réouverture physique du bureau de circonscription à compter de ce 1er juin.

«Bien qu’on recommande toujours aux gens, lorsque possible, de communiquer avec le bureau de circonscription par téléphone, au 450 922-BLOC (2562), ou par courriel, à Stephane.Bergeron@parl.gc.ca, il sera désormais possible, pour les citoyennes et les citoyens, de s’y présenter en personne. Mais alors que nous commençons à peine à nous sortir la tête de l’eau, par rapport à la pandémie de coronavirus, dont on craint une deuxième vague, certaines précautions devront être prises pour assurer tant la protection des membres du personnel que celle des visiteuses et visiteurs», explique le député de Montarville.

«Il sera notamment nécessaire de se désinfecter les mains et de porter un masque avant d’entrer dans le bureau. Une fois à l’intérieur, il faudra respecter les règles de distanciation sociale et demeurer à distance du plexiglas derrière lequel se trouvera la personne à la réception. Il est toujours préférable de prendre préalablement rendez-vous avant de se présenter au bureau de circonscription. Toutes ces mesures ont pour objectif de contribuer à éviter ou limiter une recrudescence de la maladie», précise encore Stéphane Bergeron.

Rappelons que le bureau de circonscription de Montarville est désormais situé au 1990 rue Léonard-de-Vinci, bureau 201, à Sainte-Julie.