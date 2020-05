Taxes municipales : le versement de mai reporté pour une deuxième fois… en juillet

La Ville de Boucherville a décidé d’accorder encore plus de répit aux contribuables. Ainsi, le conseil municipal a adopté un règlement visant à reporter pour une deuxième fois le paiement du deuxième versement du compte de taxes.

Initialement dû en mai, le deuxième versement qui a été repoussé une première fois au 11 juin, est reporté une seconde fois au 9 juillet.

« Dans le contexte de la pandémie, ce n’est pas facile pour plusieurs personnes. Les programmes de subventions sont offerts par les paliers gouvernementaux supérieurs, mais ce que la Ville peut faire pour aider les citoyens aux prises avec des difficultés financières, c’est de reporter les paiements de taxes. Nous avons analysé la situation et nous avons la marge de manœuvre pour le faire », a expliqué le maire Jean Martel.

En ce qui a trait au troisième versement qui avait été remis du 6 août au 10 septembre, la Ville décidera plus tard si elle le retarde à nouveau, selon l’évolution de la situation.