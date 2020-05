Les camps d’été à Boucherville dans 30 jours… et en mode COVID-19

Bonne nouvelle pour les parents qui se demandaient peut-être comment occuper les enfants durant la période estivale. Il y aura des camps de jour à Boucherville dès le 29 juin prochain. Ces derniers seront offerts en mode COVID-19, bien évidemment.

« Les camps de jour se tiendront dans le respect des consignes, et il y en a plusieurs, note le maire Jean Martel, notamment au niveau du ratio d’encadrement. » En effet, pour se conformer aux directives de santé publique, de nombreuses modifications ont été apportées dans les camps de jour P’tits Campeurs (5 et 6 ans) et Animaction (7 à 12 ans), à l’aménagement de leurs sites afin de respecter les normes de distanciation et d’hygiène.

Les ratios animateurs-jeunes ont été diminués selon les groupes d’âge. Ils seront d’un moniteur pour cinq enfants de 5 et 6 ans; d’un moniteur pour sept enfants de 7 et 8 ans; et d’un moniteur pour dix jeunes de 9 à 12 ans.

La Ville a ainsi dû embaucher 30 animateurs de plus que l’an dernier, soit 120. « Nous avons procédé à deux périodes de recrutement. Je remercie d’ailleurs les jeunes qui ont répondu à l’appel du premier ministre en postulant à un poste d’animateur à Boucherville», a spécifié M. Martel.

En raison des restrictions gouvernementales, la Ville n’offrira pas cette année de camps de jour spécialisés (sports, arts et découvertes). « Toutefois, des ateliers thématiques seront donnés au cours de l’été durant toutes les semaines de camps », spécifie la directrice des communications, Julie Lavigne.

Avec les règles de distanciation, et en prévision d’intempéries, la Ville devra également louer plus de locaux et dans plus d’écoles primaires qu’à l’habitude, en raison du besoin d’espace supplémentaire.

« Il faudra aussi organiser des activités sans contacts, qui favorisent la distanciation physique, et requérant le moins de matériels, qu’il faudra régulièrement désinfecter et nettoyer », souligne M. Martel.

Inscriptions en ligne le 8 juin

Les inscriptions sont prévues en ligne le 8 juin à compter de 19 heures selon le principe du premier arrivé, premier servi! (Pour plus d’information, voir le texte publié à la page 17.) « Nous allons offrir 620 places au lieu des 749 habituelles. Selon un sondage effectué auprès de notre clientèle, ce nombre de places devrait être suffisant pour répondre à la demande en contexte de la Covid-19 », a précisé Mme Lavigne.