Une histoire inspirante: de semis à un don de 500 $ pour la Fondation Jeanne-Crevier

Ginette Gutkin a toujours été une passionnée d’horticulture. Et ça se comprend : ses parents ont tenu un commerce de fleurs pendant plusieurs années, Fleuriste Nicole, et chaque année, la cour arrière de la résidence familiale se transformait en potager et en jardin fleuri! On peut dire que le « pouce vert » ça fait partie de l’ADN de la famille.

Tous les ans, jusqu’à cette année, Mme Gutkin participait à une vente de plants afin d’amasser des fonds pour la Société d’Horticulture de Boucherville. La COVID-19 a bouleversé cette activité annuelle. « Mes semis étaient faits, mes plants prêts à être vendus. J’ai alors pensé à les vendre de chez moi, par le biais de rendez-vous, et, bien entendu, en respectant la distanciation physique, et de faire don de l’argent ainsi amassé à la Fondation Jeanne-Crevier. Ma mère a été résidente au Centre d’hébergement pendant plusieurs années et, pour moi, vu les circonstances, c’était une façon d’exprimer ma reconnaissance. »

C’est ainsi que du 18 au 23 mai, Mme Gutkin a vendu 250 plants de légumes et amassé la somme de 500 $ dont elle a fait don à la Fondation qui ne cesse d’investir pour faire du CHSLD Jeanne-Crevier un véritable milieu de vie sécuritaire et stimulant pour les résidents.