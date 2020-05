La bibliothèque ouvre à nouveau ses portes!

La bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère rouvrira ses portes à compter du 29 mai, à la suite des nouvelles directives émises par le gouvernement du Québec. Celle-ci sera toutefois ouverte selon un nouvel horaire, soit du mardi au samedi de 13 h à 18 h.

Chute à livres et service de prêts

Dès le vendredi 29 mai, la chute à livres extérieure sera de nouveau accessible pour permettre aux abonnés d’effectuer leurs retours. À noter que la date d’échéance de tous les documents empruntés est prolongée jusqu’au 30 juin. Le service de prêts sera aussi possible grâce à un système de réservation qui vous permettra de mettre de côté des documents afin de pouvoir venir les récupérer ultérieurement. Les mises de côté pourront s’effectuer à l’aide du catalogue de la bibliothèque, en composant le 450 449-8650, poste 2, ou à l’adresse courriel bibliotheque@boucherville.ca. Un délai de 48 heures sera à prévoir pour procéder à la réservation des livres.

Comptoir de prêts sans contact

Un comptoir de prêts sans contact sera mis en service dès le 2 juin prochain. Notez qu’aucun visiteur ne pourra accéder aux rayons. Toutefois, il sera possible de réserver et d’emprunter jusqu’à 15 documents parmi la collection de plus de 115 000 livres papier, 9 500 documents audiovisuels et 236 périodiques, le tout de façon sécuritaire.

Mesures sanitaires

En plus de mettre en application la distanciation physique pour le fonctionnement de ces services, le personnel de la bibliothèque procédera à la mise en quarantaine des livres empruntés, pendant 72 heures après les avoir récupérés.

Les citoyens sont invités à faire preuve de jugement et à éviter de se présenter à la bibliothèque en cas de symptômes suggérant une potentielle infection à la COVID-19. Restez également à la maison si vous avez été en contact avec quelqu’un ayant été infecté ou si vous êtes revenu de l’étranger au cours des deux dernières semaines.