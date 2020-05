Un enseignement en mode hybride au cégep Édouard-Montpetit et à l’ÉNA

Alors que les étudiants du cégep Édouard-Montpetit et de son École nationale d’aérotechnique (ÉNA) entament à distance la dernière ligne droite de la session d’hiver, la direction du Cégep annonce que la session d’automne se fera en mode hybride afin d’assurer la santé et la sécurité de tous les étudiants et membres du personnel. Ainsi, la majorité des cours seront offerts à distance et seules quelques activités pédagogiques planifiées et autorisées pourront être faites dans les locaux du Cégep et de l’ÉNA, dans le respect des directives émises par la Direction de la santé publique.

Le Cégep et l’ÉNA travaillent actuellement à identifier les cours qui nécessiteront la présence des étudiants sur les campus. Malgré la distance physique, tout sera mis en œuvre pour que les apprentissages soient stimulants et dynamiques pour les étudiants et que leur parcours soit des plus enrichissant. Les professeurs ont la volonté de mettre en place un encadrement chaleureux et novateur. Le Cégep et l’ÉNA sont particulièrement bien outillés pour offrir des environnements d’apprentissage qui répondent aux besoins des étudiants. Bien sûr, selon les directives du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), advenant un retour à la normale plus tôt que prévu, les activités pourraient reprendre de façon plus traditionnelle sur les deux campus.

Comme prévu au calendrier scolaire 2020-2021, la session d’automne commencera le lundi 24 août.

Services aux étudiants maintenus et bonifiés

Évidemment, les équipes redoubleront d’efforts pour accueillir adéquatement les nouveaux étudiants, même de façon virtuelle. Par ailleurs, toutes les initiatives déployées depuis le début de la crise pour poursuivre les services aux étudiants à distance seront maintenues afin de continuer à les accompagner et à les soutenir (psychologiques, orientation, services adaptés, etc.). Même si la façon d’enseigner change, la mission du Cégep et de l’ÉNA demeure : favoriser la réussite et l’épanouissement des étudiants. À cet effet, la vitalité qui anime le milieu de vie et d’éducation se traduira par des activités parascolaires et périscolaires alternatives pour bonifier l’expérience des étudiants tout en leur permettant de tisser des liens et de se découvrir de nouvelles passions.

Une rentrée dans un Cégep encore plus vert

Dans le souci de diminuer les contacts et les échanges de matériel, le Cégep a également pris la décision de ne pas imprimer d’agendas pour l’année 2020-2021 et de privilégier l’utilisation de sonapplication CEM-ÉNA, lancée à l’hiver 2020, pour communiquer les informations aux étudiants. Cette transition, longuement réfléchie, permet à l’étudiant de personnaliser son profil selon ses préférences et son horaire, tout en rejoignant également les valeurs du Cégep et de l’ÉNA liées à la préservation de l’environnement.

Bien qu’il soit conscient de l’inquiétude et des questionnements que ces nouveaux modes d’apprentissage peuvent susciter chez certains, le Cégep tient à saluer la détermination et la persévérance dont chacun fait preuve pour mener à bien son projet d’études.

Les nouveaux admis et les étudiants actuels qui ont des questions en lien avec la prochaine session peuvent communiquer avec l’adresse courriel communications@cegepmontpetit.ca.

Pour en savoir plus sur la situation et les développements liés à la Covid-19, il est possible de consulter la page cegepmontpetit.ca/coronavirus.