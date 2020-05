La courbe des nouveaux cas est en phase descendante en Montérégie

Le plus récent bilan présenté par la Direction de la santé publique en Montérégie indique que l’évolution quotidienne du nombre de nouveaux cas de COVID-19 est en diminution depuis le début du mois de mai ou, pour reprendre une expression chère au docteur Horacio Arruda, la courbe s’aplatit!

En date du 27 mai, on comptait 6 401 cas en Montérégie, dont 2 647 personnes rétablies, c’est-à-dire 41 % du total, alors que ce pourcentage est de 31 % pour l’ensemble du Québec. Le nombre de décès dans la région est de 364, c’est-à-dire 6 % du total, soit moins également que dans le reste de la province où ce pourcentage s’élève à 9 %.

Parmi les particularités de ce plus récent bilan, on note que 40 % des cas en Montérégie sont des hommes, mais ils comptent pour près de la moitié des décès, 48 % pour être plus précis.

La situation des aînés est toujours préoccupante : 24 % des cas dans la région sont des personnes âgées de 70 ans et plus, mais, signe de leur vulnérabilité au virus, ils constituent 91 % des décès en Montérégie. Aussi, on recense 20 % de personnes en centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD), en résidence privée pour aînés (RPA) et en ressources intermédiaires (RI) dans le nombre total de personnes infectées, mais on déplore qu’ils comptent pour 76 % des décès…

Dans la MRC de Marguerite-D’Youville, on constate qu’il y a 113 cas déclarés positifs à Sainte-Julie, 86 à Varennes, 60 à Saint-Amable, 17 à Verchères et 16 à Contrecœur. Pour ce qui est de Calixa-Lavallée, la Direction de la santé publique indique seulement qu’il y a moins de 5 cas sur le territoire de la municipalité d’un peu plus de 500 âmes.

L’agglomération de Longueuil compte encore pour près de la moitié des personnes infectées dans la région, soit environ 3 000 cas, alors que l’on signale 197 personnes positives à Boucherville, 60 à Saint-Bruno-de-Montarville et seulement 5 à Saint-Mathieu-de-Beloeil.