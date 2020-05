La collecte de résidus domestiques dangereux et d’appareils électroniques désuets est reportée

En raison de la situation entourant le coronavirus (COVID-19), la Ville de Boucherville informe les citoyens que la collecte annuelle de résidus domestiques dangereux (RDD) et d’appareils électroniques désuets qui devait avoir lieu le 6 juin à Boucherville est reportée. La date de report sera publiée au boucherville.ca/collectes, lorsqu’elle sera connue.

Écocentres

Si nécessaire, les citoyens peuvent aller porter leurs RDD et leurs appareils électroniques désuets à l’écocentre Marie-Victorin, qui accepte depuis peu les RDD, ainsi qu’aux écocentres Saint-Bruno et Grande Allée. Consultez le longueuil.ca/ecocentres, pour connaître les coordonnées de ces sites de dépôt, leurs horaires, leurs règles d’accès, les matières qu’ils acceptent ainsi que les consignes visant à assurer la distanciation sociale sur les lieux.

Points de dépôt

En raison de la pandémie, certains des points de dépôt identifiés dans le bottin des récupérateurs de la Ville ont dû interrompre temporairement leurs services de récupération. Il est donc préférable d’appeler à ces endroits avant de vous y déplacer. Le bottin peut être consulté au boucherville.ca/bottinrecuperateurs.

Report des déplacements inutiles

Dans le but de limiter la propagation de la COVID-19, veuillez noter qu’il est toutefois recommandé, dans la mesure du possible, de conserver vos RDD et appareils électroniques à la maison et de reporter à plus tard les déplacements aux écocentres et dans les autres points de dépôt.

Renseignements

Ligne info-environnement : 450 449-8113