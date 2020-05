André Derouin, sculpteur bouchervillois, invité à participer à une exposition virtuelle de Mondial Art Academia

Mondial Art Academia est une association française qui a pour mission de contribuer à la reconnaissance de ses membres à travers le monde. C’est ainsi, qu’en cette période d’annulations massives d’activités artistiques, elle a organisé une exposition virtuelle à laquelle André Derouin a été invité à participer.

Au cours des cinq dernières années, les sculptures de cet artiste ont été présentées dans une soixantaine d’expositions collectives au Québec et en Europe. Ce qui lui a valu, en 2017, à la suite de sa participation au Salon des Beaux-Arts de Paris, tenu au Carrousel du Louvre, une médaille d’argent de la part de la Société Arts Sciences Lettres de Paris.

À compter du 20 juin jusqu’au 31 octobre, se tiendra l’exposition Nature et Création au Domaine des Côtes d’Ardoise à Dunham. Deux œuvres de cet artiste y seront alors présentées

Pour visiter l’exposition virtuelle de Mondial Art Academia, on se rend sur le site internet www.artsteps.com et en y inscrivant Exposition virtuelle MMa1 dans l’onglet de recherche. Enfin, on peut suivre cet artiste par le biais de son site internet : www.andrederouinsculpteur.com et de sa page Facebook.