Boucherville: surplus de 5,7 M$, baisse de 5 % de la dette non subventionnée, et remboursement de la dette totale du centre multifonctionnel Francine-Gadbois

La Ville de Boucherville a terminé l’année financière 2019 avec un surplus de 5,7 M$, et réduit la dette non subventionnée de 4,9 %, passant de 88 M$ 83,7 M$. Elle a par ailleurs finalisé au cours de la dernière année le remboursement de la dette totale du centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Pour le maire Jean Martel qui présentait, le 25 mai dernier, le rapport sur la situation financière de la Ville, il s’agit-là de bonnes nouvelles.

« Nous sommes maintenant chez-nous au centre multifonctionnel Francine-Gadbois qui est libre d’hypothèque. Nous avons procédé à l’intégration de ses activités aux opérations de la Ville. Nous avons fait cela tout en procédant à l’acquisition du Centre des glaces Gilles-Chabot, qui était quand même une grosse commande. Nous avons baissé la dette d’un montant important de 4,3 M$, et je vous dirais que les réductions de dettes deviendront rarissimes au niveaux provincial et fédéral à la suite de la pandémie. »

Le maire Martel a expliqué ce surplus par une hausse des revenus totalisant 4,2 M$, dont 1,6 M$ en droits de mutation et amendes ainsi que des revenus additionnels provenant des activités sportives et culturelles. De plus, il a indiqué que des économies de 1,5 M$ provenant majoritairement des honoraires professionnels et des services ont été réalisées. Il a mentionné que ce surplus n’aurait pu se réaliser sans le maintien du Pacte fiscal et du Règlement sur le partage des dépenses mixtes de l’agglomération de Longueuil.

M. Martel a par ailleurs précisé que la dette municipale est composée d’une dette subventionnée (constituée de diverses subventions qui sont versées à la municipalité de façon rétroactive par les divers paliers de gouvernements pour des projets d’infrastructures notamment) et d’une dette non subventionnée.

Ces bons résultats obtenus en 2019, analyse-t-il, ont ainsi permis de limiter la hausse de taxes 2020 à seulement 1 %, et ce, après six gels de taxes foncières résidentielles au cours des sept dernières années.

« Dans le contexte de la COVID-19, la bonne situation financière de notre Ville et ce surplus de 5,7 M$ nous aideront à faire face aux imprévus et à maintenir un équilibre afin d’éviter le plus possible de taxer davantage les citoyens de Boucherville », a-t-il conclu.

Nombreux investissements en 2019

Plusieurs investissements ont été faits en 2019, dont voici les principaux projets :

• Remboursement complet de la créance du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois (500 000 $).

• Maintien, acquisition et intégration du Centre des glaces Gilles-Chabot;

• Consolidation des travaux pour faciliter les déplacements en transport en commun dans le cadre des travaux à venir du Pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine : réfection du boulevard de Mortagne, finalisation des travaux du stationnement incitatif près du boulevard De Montarville, travaux complétant la trame verte (piste cyclable et piétonne) sur le boulevard Marie-Victorin;

• Début des travaux en partenariat avec le ministère des Transports du Québec sur le viaduc de la route 132;

• Réfection de rues et pavage;

• Acquisition de terrains à des fins de parcs et de protection des milieux naturels;

• Acquisition d’un dépôt à neige;

• Mise en place du projet pilote de la collecte de matières organiques en vue de son implantation complète au printemps 2021.