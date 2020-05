Des masques distribués aux usagers du transport en commun

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) commencera à distribuer le 27 mai des couvre-visages à sa clientèle. La distribution s’effectuera en trois phases et en différents lieux du territoire de l’agglomération.

Grâce à l’appui du gouvernement du Québec, plus de 20 000 couvre-visages réutilisables seront distribués d’ici à la mi-juin.Une attention toute particulière sera également portée à la clientèle du transport adapté et des taxis collectifs. En effet, grâce à des ententes avec les compagnies de taxis et de minibus œuvrant pour le RTL, les chauffeurs pourront remettre des couvre-visages directement à la clientèle.

Cette distribution a été approuvée par les autorités de santé publique et se fera dans le respect de toutes les mesures recommandées, tel le port du masque, de la visière et de gants.

« Nous remercions nos chauffeurs et nos employés de l’entretien qui se sont portés volontaires pour la distribution de ces masques à nos clients. Il me fera d’ailleurs plaisir de me joindre à eux pour cette distribution. La sécurité de notre clientèle et de nos employés est notre priorité et nous souhaitons vous revoir dans nos autobus en toute confiance », a déclaré Jonathan Tabarah, président du conseil d’administration du Réseau de transport de Longueuil.

Rappelons que l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) recommande fortement le port du couvre-visage dans les transports en commun. Le port du couvre-visage ne doit pas remplacer les autres mesures d’hygiène et de santé publique, dont le lavage fréquent des mains, l’étiquette respiratoire et la distanciation physique.