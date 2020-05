Xavier Barsalou-Duval publie la liste des programmes d’aide gouvernementaux en lien avec la COVID-1

Le député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères et député du Bloc Québécois en matière de Transports, d’Infrastructures et de Collectivités, Xavier Barsalou-Duval, a publié sur son site Internet, la liste des programmes d’aide en lien avec la COVID-19.

Cette liste, accessible à l’adresse xavierbarsalouduval. quebec/programmes-covid-19, regroupe les mesures d’aide mises en place par les gouvernements pour les citoyens, les organismes communautaires et les entreprises de tous horizons. Les programmes qui s’y trouvent ont été réalisés par les 2 paliers de gouvernement, fédéral et québécois.

« Tous les jours, les gouvernements tiennent au moins 2 conférences de presse pour faire le point sur la crise sanitaire de la COVID-19. C’est à travers celles-ci que le public prend connaissance du grand nombre de mesures et de modifications à ces mesures qui sont annoncées. Il est donc facile pour les citoyennes et les citoyens, de s’y perdre allègrement. C’est pourquoi, de concert avec mon équipe et sur une base hebdomadaire, je dresse la compilation des programmes d’aide destinés à mes commettantes et commettants afin que tous puissent s’y retrouver », soutient le député de PierreBoucher—Les Patriotes—Verchères.

Le député se plaît également à rappeler que les ressources de son bureau sont à la disposition de la population lorsqu’elle rencontre un problème dans ses demandes ou dans la compréhension des différentes mesures d’urgence. Les coordonnées pour joindre le bureau du député :

Xavier Barsalou-Duval, Député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères (450) 652-4442 xavier.barsalou-duval@parl.gc.ca xavierbarsalouduval. quebec

« Chaque jour, mon équipe est à pied d’œuvre pour répondre aux questions et aux requêtes des gens qui nous contactent. N’hésitez pas à nous appeler si vous avez des interrogations concernant les programmes fédéraux ou des demandes en lien avec ceux-ci, nous nous ferons un plaisir de vous guider. C’est la moindre des choses à faire, car je considère comme mon premier devoir en tant qu’élu d’accommoder mes concitoyennes et mes concitoyens », juge Xavier Barsalou-Duval.