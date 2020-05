Du 24 au 30 mai 2020: célébrons Une enfance sans limites

La petite enfance est le moment idéal pour tenter, tester, oser, avancer, repousser, questionner… Pour ce faire, les tout-petits doivent pouvoir profiter des meilleures conditions, des meilleurs environnements, des meilleurs soins.

Cette année, le thème de la Semaine des services éducatifs en CPE et en milieu familial régi évoque l’incroyable parcours des tout-petits: on soulignera tous et toutes, aux quatre coins du Québec, l’importance de leur offrir Une enfance sans limites.

Faites-nous part de vos réflexion, de vos initiatives, de vos témoignages: on ne montre jamais assez à quel point au quotidien, vous êtes témoins, complices, facilitatrices des dépassements et des accomplissements des tout-petits.

Du 24 au 30 mai 2020, Nous profiterons de cette Semaine nationale pour célébrer à la fois l’engagement des professionnelles du réseau des CPE et des BC, ainsi que le désir et le besoin des tout-petits de vivre leur petite enfance, sans limites.