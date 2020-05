COVID-19 : plus de cas dans l’agglomération de Longueuil qu’en Colombie -Britannique

Le Québec est la région où se trouve le plus grand nombre de personnes atteintes du virus de la COVID-19 à l’échelle du pays. La Montérégie est la deuxième région la plus affectée, et l’épicentre est l’agglomération de Longueuil dont le bilan en date du 22 mai fait état de 2658 individus testés positifs, dont 182 sont de Boucherville.

« C’est presque 200 cas de plus qu’en Colombie-Britannique (2476 personnes atteintes) », a fait remarquer le maire Jean Martel dans une capsule info COVID-19. « Même si le déconfinement est commencé, avec ces chiffres-là, il faut faire attention, car la pandémie n’est pas terminée. »

Le RTL distribuera des masques

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) commencera à distribuer des couvre-visages à sa clientèle à compter du 26 mai. Grâce à l’appui du gouvernement du Québec, plus de 20 000 masques réutilisables seront remis d’ici à la mi-juin dans différents lieux du territoire de l’agglomération de Longueuil. Une attention toute particulière sera également portée à la clientèle du transport adapté et des taxis collectifs.

La Ville aussi

La Ville de Boucherville fournira des couvre-visages à tous ses employés municipaux ainsi qu’aux bénévoles du Comité d’entraide de Boucherville et du Centre d’action de Boucherville. Ce dernier organisme a été mandaté par la Ville pour distribuer des masques auprès des gens plus vulnérables.

Faites-vous tester

Les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 peuvent se faire tester pour savoir si elles sont infectées par le virus. Les tests sont offerts gratuitement aux personnes souffrant de fièvre, de difficultés respiratoires, de toux (nouvelle ou aggravation récente) ou encore qui remarquent la perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte du goût. Il faut composer le 450 644-4545 ou le 1 877 450-4545 pour obtenir un rendez-vous dans l’une des cliniques de dépistage de la Montérégie.