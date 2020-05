Investissement de près de 500 M$ au centre-ville de Longueuil

La mairesse de Longueuil Sylvie Parent a présenté hier en compagnie du président de Devimco Immobilier, Serge Goulet, un projet majeur de développement immobilier dans le secteur du centre-ville et de la station de métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke. Le projet, évalué à près de 500 M$, prévoit près de 1 200 unités d’habitation ainsi que des espaces commerciaux variés.

« Cette entente s’inscrit dans la concrétisation de la vision de Longueuil centre-ville. Elle est le résultat d’un travail rigoureux effectué par la Ville et son partenaire dans le projet, et de pourparlers où Longueuil a été en mesure d’établir des termes favorables qui lui permettent de poursuivre la création d’un véritable milieu de vie axé sur la diversité, la densité et la mobilité dans le secteur du centre-ville, en plus de générer des revenus importants pour la Ville », a déclaré la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

« En nous choisissant, la Ville de Longueuil a reconnu notre expérience dans la réalisation de projets TOD et de projets d’usage mixte, et nous en sommes très heureux. Notre projet sera avant-gardiste, car il proposera des unités résidentielles adaptées aux nouvelles conditions imposées par la pandémie », a déclaré Serge Goulet, président de Devimco Immobilier.

Un élan pour la relance économique de Longueuil

La vente des terrains, d’une superficie totale de près de 134 000 pieds carrés, représente une transaction de près de 13,8 M$ (indexé). À terme, les retombées directes pour la Ville pour ce nouveau développement sont estimées à plus de 75 M$ pour les quinze prochaines années.

« Ce projet contribuera à faire de ce secteur de la Ville un centre urbain exceptionnel et viendra se rattacher aux autres projets en cours de planification, dont la création d’une zone d’innovation dans le domaine de la transformation numérique et de la construction du Lien électrique est-ouest (Léeo) dont nous avons récemment lancé la vision. Sans conteste, on peut dire que Longueuil est à un tournant de son développement économique et de son réaménagement », poursuit la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

La densification d’un secteur névralgique du transport et de la mobilité sur le territoire

Par la construction de près de 90 étages répartis sur quatre tours, le promoteur Devimco Immobilier vient densifier un secteur de la ville hautement stratégique en matière de transport collectif et de mobilité.

Le projet sera également l’occasion de transformer complètement l’accès à Longueuil par la station de métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke et de rendre cette dernière, une des plus fréquentées du réseau, accessible universellement. Ces importants travaux de mise à niveau du 100, place Charles-Le Moyne sont prévus dans le cadre d’une entente de principe avec la Société de transport de Montréal (STM) et constituent un gain majeur pour tous les usagers du transport collectif de la Rive-Sud.

Prochaines étapes

Les travaux sur le terrain pourraient commencer à la fin de l’année 2021 et s’échelonner par phases sur une période de six ans.

Rappelons que le projet d’accord de développement avec le promoteur Devimco Immobilier sera soumis à la prochaine séance du conseil de ville, pour approbation. Le conseil municipal avait précédemment donné son accord, en 2018, à une entente d’exclusivité avec le promoteur Devimco Immobilier afin qu’il présente un plan de développement de la Place Charles-Le Moyne. Cette entente a permis à l’entreprise de négocier l’acquisition des terrains où sont situés actuellement