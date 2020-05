Boucherville s’engage dans le déconfinement graduel

Le gouvernement du Québec a amorcé depuis quelques semaines un déconfinement graduel de la province. Le déconfinement graduel se fait plus tardivement dans la région du Grand Montréal aussi appelée Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dont fait partie Boucherville. La Ville de Boucherville tient à vous rappeler certaines dates importantes et les mesures de prévention que vous devez toujours mettre en application.

Dates importantes à retenir

Reprise des activités des commerces : 25 mai

Ouverture des services de garde : 1er juin

Ouverture des établissements scolaires primaires et secondaire : septembre

Mesures d’hygiène à respecter :

• Limitez vos déplacements

• Gardez vos distances les uns des autres (2 mètres)

• Couvrez votre visage avec un masque (si la distance de 2 mètres ne peut être maintenue)

• Toussez dans votre coude

• Lavez vos mains

Port du masque

La Ville de Boucherville est favorable au port du masque et encourage fortement son utilisation, particulièrement dans les lieux publics où il n’est pas toujours possible de maintenir une distance physique minimale de deux mètres avec les autres.

Rassemblements extérieurs

Le gouvernement du Québec a annoncé le 20 mai dernier qu’il autorisait les rassemblements extérieurs seulement si :

• un maximum de dix personnes y participe;

• un maximum de trois ménages (adresses distinctes) est réuni;

• la distanciation physique de deux mètres est respectée entre les personnes.

Il est aussi conseillé d’éviter d’aller à l’intérieur de la résidence sauf pour les besoins essentiels (usage des toilettes). Les rassemblements intérieurs dans une résidence (ou tout autre bâtiment) sont toujours interdits.

Activités municipales

Toutes les activités organisées par la Ville ou ses organismes reconnus sont annulées pour le mois de juin.

Quant aux activités extérieures, le gouvernement du Québec a annoncé le 13 mai dernier la reprise graduelle de la pratique récréative de certaines activités sportives, de loisir et de plein air.

En effet, la pratique de certaines activités individuelles ou à deux sans contact est maintenant permise depuis le 20 mai.

Consultez le site quebec.ca afin de connaître la liste détaillée des activités autorisées par le gouvernement.

La Ville de Boucherville travaille également activement à la réouverture prochaine de certains autres terrains sportifs afin de permettre la pratique d’activités libres, telles que le disque-golf, le BMX, l’aviron et la voile.

Un déconfinement permet aux Bouchervillois de retrouver un peu plus de liberté. Toutefois, il est primordial de poursuivre ensemble les efforts de prévention afin de se protéger et de protéger les autres et ainsi éviter un retour en arrière.