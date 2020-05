Un arbre pour chaque nouveau-né

La Ville de Boucherville est fière de souligner l’arrivée d’un enfant en offrant à sa famille un arbre, qui, au fil du temps, grandira à ses côtés. Ce programme s’adresse à tous les citoyens de Boucherville qui ont adopté ou donné naissance à un enfant en 2018, 2019 ou 2020.

En acceptant de planter cet arbre, les nouveaux parents contribuent à l’histoire de notre collectivité, en plus d’embellir notre milieu de vie et d’offrir un environnement plus sain aux prochaines générations.

Les arbres disponibles sont rustiques, ont une valeur ornementale élevée et sont peu ou pas sensibles aux insectes et aux maladies. Les familles qui reçoivent un arbre ont la responsabilité de le planter et de l’entretenir. L’arbre offert est en pot et est facile à manipuler. L’arbre sera livré à l’adresse figurant sur le formulaire d’inscription et sera accompagné d’un guide de plantation produit par la Ville. Ce guide offrira des renseignements utiles sur la manière de le planter, sur son entretien et sur la règlementation en vigueur à Boucherville.

Comment s’inscrire?

Les nouveaux parents devront remplir le formulaire prévu à cet effet et le retourner avant le 1er août 2020. Veuillez prendre note que vous ne pouvez inscrire un même enfant plus d’une fois. Un seul arbre par enfant sera remis aux parents. Le formulaire est disponible en ligne au boucherville.ca/arbres. Des photocopies de preuves de résidence, de naissance ou d’adoption sont exigées. Ne pas envoyer d’originaux.

Par la poste

Une naissance, un arbre

Hôtel de ville (Environnement)

500, rue de la Rivière-aux-Pins

Boucherville (Québec) J4B 2Z7

Par courriel

info.environnement@boucherville.ca

Par télécopieur

450 449-0989

Renseignements

Pour plus de détails concernant les spécificités des différentes essences d’arbres disponibles et les conditions du programme, nous vous invitons à visiter le boucherville.ca/arbres. Vous pouvez également communiquer avec la ligne info-environnement au 450 449-8113.

Pour connaître les autres programmes de subventions de la Ville, consultez le boucherville.ca/subventions.