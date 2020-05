Prix Louise-Audet 2020: un honneur bien mérité pour un employé de la MRC!

Monsieur François Lestage, coordonnateur à l’aménagement à la MRC de Marguerite-D’Youville, s’est vu décerner un prestigieux prix au cours de l’assemblée générale annuelle de l’Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ) tenue le 14 mai dernier. Monsieur Lestage a été nommé lauréat du prix Louise-Audet par ses pairs en reconnaissance de son leadership exemplaire, de son sens de l’innovation et de l’engagement dans son milieu professionnel. Les membres de l’équipe de la MRC de Marguerite-D’Youville tiennent à féliciter haut et fort leur collègue pour ses nombreux accomplissements dans sa carrière et sa précieuse contribution dans la profession d’aménagiste régional.

Pour Mme Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de Sainte-Julie, il ne fait aucun doute que cette marque de reconnaissance envers M. Lestage est grandement méritée : « De par son grand professionnalisme et son dévouement qui reflètent bien sa passion du métier, François a très certainement contribué à faire rayonner et mettre en valeur la profession d’aménagiste régional. Au fil des années et des nombreux mandats, il a su mettre son expérience et son côté rassembleur à contribution afin d’assurer une gestion optimale des projets qui lui ont été confiés. Nous espérons avoir la chance et le privilège de travailler avec lui encore pour de nombreuses années à venir. »

Monsieur Lestage a été président de l’AARQ pendant 10 ans avant de se retirer en 2019 afin de passer le flambeau et ainsi permettre à d’autres membres de profiter de cette expérience. En tant que bénévole hors du commun, M. Lestage s’est vu attribuer le premier titre de membre honoraire à vie par l’association en guise de reconnaissance pour son importante implication.

Félicitations, M. Lestage, pour cette belle distinction!

À propos du prix Louise-Audet

Ce prix rend hommage à une femme exceptionnelle reconnue notamment pour ses qualités de visionnaire et de pionnière dans le domaine de l’aménagement régional du territoire, mais aussi pour sa défense et sa promotion du monde rural. Madame Audet a été directrice générale de la MRC de Rimouski-Neigette pendant trente ans. Parmi ses nombreux accomplissements, elle a été une des artisanes du dépôt des premiers schémas d’aménagement au Québec et membre fondatrice de l’AARQ.