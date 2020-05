Les inscriptions des camps de jour de la Ville de Sainte-Julie commenceront dès le 1er juin

La Ville de Sainte-Julie annonce que les camps de jour municipaux seront de retour cet été et que les inscriptions commenceront le 1er juin prochain dès 18 h en ligne ou par téléphone au 450 922-7122. Les inscriptions en personne ne seront pas acceptées.

Pour se conformer aux directives de santé publique, plusieurs modifications ont été apportées dans l’offre de camps de jour et aux aménagements de ceux-ci afin de respecter les normes de distanciation et d’hygiène. Les ratios animateurs-jeunes ont été diminués selon les groupes d’âge. Ils seront d’un animateur pour six jeunes pour les camps 6-8 ans et un animateur pour 10 jeunes pour les camps 9-12 ans. De plus, les camps thématiques 9-12 ans seront remplacés par un camp Omega 9-12 ans qui offrira une panoplie d’activités amusantes et intéressantes tout en profitant de l’environnement d’un parc. Les camps à la journée ne seront d’ailleurs pas possibles dans les circonstances. Seules les inscriptions à la semaine seront acceptées. Finalement, les sorties hebdomadaires seront remplacées par des activités spéciales.

Les camps de jour débuteront à compter du 29 juin. Tous les détails sur les camps seront disponibles dès le début de la semaine du 25 mai dans le programme Loisirs spécial camps de jour qui sera publié de façon électronique sur le site Web de la Ville de Sainte-Julie et annoncé sur les réseaux sociaux et par le biais du service d’alerte par courriel et message texte Mon Sainte-Julie. Les gens n’ayant pas accès aux services électroniques pourront recevoir les détails par téléphone au 450 922-7115, poste 7129 (jusqu’au 22 mai) et au 450 922-7111 (à compter du 25 mai).