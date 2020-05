Boucherville ouvre ses terrains de tennis

À la suite des récentes annonces du gouvernement du Québec concernant la reprise de certaines activités extérieures, la Ville de Boucherville informe les citoyens des modalités entourant l’activité de tennis.

Pour la période du 20 mai au 30 juin, l’horaire est de 10 h à 20 h tous les jours et l’accès aux terrains est gratuit. Les participants doivent toutefois se présenter au chalet du parc Pierre-Laporte, situé sur le chemin du Lac derrière le Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier, pour confirmer leur présence et se faire assigner un terrain. Prenez note qu’une seule personne sera admise à la fois à l’intérieur du chalet. Les participants devront remplir un registre de présence.

Quelques terrains à surface dure seront ouverts afin de débuter la saison (6 sur 10) et si la situation demeure sous contrôle, les autres terrains seront ouverts par la suite. Les terrains en terre battue seront quant à eux accessibles uniquement à partir du 1er juin.

Pour la période du 1er juillet au 23 août, l’horaire sera de 8 h à 22 h du lundi au vendredi et de 8 h à 21 h la fin de semaine. L’ensemble des terrains devrait être ouvert si la situation entourant la COVID-19 est stable à Boucherville.

Plus d’informations seront transmises au sujet des abonnements d’ici la mi-juin.

Réservation

Il sera possible d’effectuer des réservations de terrains seulement 24 h à l’avance par téléphone, en communiquant avec les employés du chalet de tennis au 450 449-8352. Notez que le nombre de joueurs sera toutefois limité à deux par terrain (jeu simple uniquement).

Rappels de certaines mesures essentielles pour la pratique du tennis

• Restez à la maison si :

– Vous avez eu la COVID-19 ou avez été en contact avec quelqu’un ayant eu la COVID-19 au cours des 14 derniers jours;

– Vous êtes revenu de l’étranger au cours des 14 derniers jours;

– Vous avez des symptômes grippaux ou faites partie des personnes dont la santé est à risque.

• Lavez/stérilisez vos mains avant, pendant et après votre partie et évitez de toucher votre visage.

• Utilisez votre propre matériel (balles et raquettes). Identifiez vos balles avec vos initiales à l’aide d’un marqueur permanent.

• Apportez votre bouteille d’eau préalablement remplie afin de ne pas utiliser celle des autres. Les fontaines d’eau ne seront pas accessibles.

• Évitez de toucher des surfaces et des équipements sur le terrain comme le filet et les poteaux. En cas de contact, les désinfecter avant de quitter le terrain.

• Utilisez votre raquette ou votre pied pour repousser les balles et/ou les frapper vers les autres de façon à éviter de les toucher avec vos mains.

Pour tous les détails concernant la reprise du tennis, nous vous invitons à consulter le boucherville.ca/tennis. La Ville met tout en place afin de rendre cette activité agréable, tout en assurant la santé et la sécurité des participants.

En terminant, notez que la Ville travaille aussi activement à la réouverture prochaine de certains autres terrains sportifs afin de permettre la pratique d’activités libres, telles que le disque-golf, l’aviron, la voile ainsi que le BMX.