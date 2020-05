La mairesse de Sainte-Julie élue à nouveau présidente de l’UMQ

La Ville de Sainte-Julie est fière d’annoncer que la mairesse Suzanne Roy a été élue à nouveau présidente de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l’année 2020-2021 et la félicite pour cette nomination. Elle avait été présidente de 2014 à 2016 en plus d’occuper ce poste par intérim depuis novembre 2019.

« Je suis très honorée de la confiance que m’accorde aujourd’hui le conseil d’administration de l’UMQ. La crise de la COVID-19 a bousculé tout le monde, et moi compris. Je ne pensais pas reprendre ainsi du service à titre de présidente de notre Union après les mandats que j’ai réalisés de 2014 à 2016, et à nouveau par intérim depuis l’automne dernier. L’équipe dirigeante qui est élue aujourd’hui constitue ce qu’on peut appeler une équipe d’élite en ces temps difficiles de pandémie », a déclaré Mme Roy.

Elle a aussi précisé que cette nomination contribue au rayonnement de Sainte-Julie partout au Québec et qu’elle sera toujours aussi disponible pour ses citoyens. « Comme lors de mes mandats précédents, je serai toujours aussi présente pour les citoyens de Sainte-Julie et je demeure aussi accessible pour eux. Je continuerai de servir les Julievilloises et Julievillois en leur offrant le meilleur de moi-même, sans compter que mes collègues du conseil municipal me secondent avec tout le dévouement qu’on leur connaît », a-t-elle conclu.