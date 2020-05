Plus de 350 postes disponibles en Montérégie

Alors qu’ils demeurent ouverts pour répondre aux besoins pressants des consommateurs de la région, les magasins RONA et Réno-Dépôt corporatifs de la Montérégie poursuivent leur campagne de recrutement visant à pourvoir plus de 350 postes à temps plein, à temps partiel et saisonniers dès maintenant.

« Plus que jamais, nos associés en magasin jouent un rôle crucial pour fournir à nos clients les produits et services essentiels dont ils ont besoin. Pour continuer d’aider les Canadiennes et les Canadiens à être bien chez eux tout en gardant la santé et la sécurité de chacun au cœur de nos priorités, nous cherchons des gens avec ou sans expérience, passionnés, dynamiques et axés sur les clients pour se joindre à nos équipes en magasin », souligne Marc Macdonald, vice-président principal, Ressources humaines chez Lowe’s Canada. « Chez nous, les candidats trouveront un environnement de travail sécuritaire, des équipes accueillantes, de nombreuses occasions de développer leur potentiel et des possibilités de carrière à la hauteur de leurs ambitions. »

Parmi les postes à pourvoir, on compte ceux d’associé aux ventes, de commis à la réception, de manutentionnaire, d’associé au service à la clientèle, de caissier, d’associé au marchandisage magasin, de commis de la cour à bois, d’associé au soutien administratif (en magasin) et de chauffeur (classe 1 et 3). Il n’est pas nécessaire d’avoir de l’expérience dans le secteur de la rénovation résidentielle pour postuler, car de la formation et du mentorat adaptés aux différents postes seront offerts.

Dans le contexte actuel, le processus de recrutement a été adapté et se déroule principalement en ligne. Tous les candidats intéressés peuvent postuler immédiatement en visitant le www.lowescanada.ca/carrieres.

Avantages offerts aux associés

De nombreux avantages sont offerts aux associés en magasin, dont une prime temporaire de 2 $ de l’heure pour les heures travaillées durant le mois de mai, un programme incitatif pour étudiants accordant un montant minimum de 200 $ aux associés admissibles ayant travaillé au moins trois mois, des horaires flexibles et des rabais exclusifs.

Par ailleurs, Lowe’s Canada a adapté ses pratiques en magasin à la lumière des recommandations et directives des autorités de santé publique. Ainsi, des protocoles rigoureux de nettoyage et de désinfection, de même que des mesures décisives de distanciation sociales sont appliqués pour veiller à la santé et à la sécurité de tous.