Une collecte pour l’amour de Geneviève

Il y a des sujets qui sont à la fois difficiles, mais nécessaires à aborder. C’est dans cet esprit que nous avons discuté avec Guylaine Pelletier, une des instigatrices d’une collecte de fonds au profit de Geneviève Dulude, sa collègue et son amie qui doit faire face à un cancer aux effets ravageurs.

Geneviève, vous l’avez sans doute croisée si vous visitez occasionnellement la serre des vivaces du Centre Jardin Varennes. Atteinte du cancer pour une troisième fois, elle a été hospitalisée dernièrement sans possibilité de voir ses enfants.

Ses proches espèrent amasser assez de sous afin de lui permettre de rentrer chez elle et d’être soignée à la maison. Tout ça afin de vivre, dans un environnement familier, des moments précieux auprès de ceux qu’elle aime plus que tout. Ils aimeraient également apaiser le souci financier d’une mère de famille qui doit tout de même subvenir aux besoins de ses garçons, même si elle n’est plus en mesure de travailler.

« Ça a commencé par le sein, puis le cerveau, raconte Guylaine, visiblement émue. Cette fois-ci, c’est le long de sa colonne vertébrale. Elle n’a plus l’usage de ses jambes, alors elle doit se déplacer en fauteuil roulant. Geneviève a été hospitalisée afin qu’on puisse lui administrer de la cortisone par intraveineuse. Elle pourrait retourner chez elle peut-être à partir de la semaine prochaine et recevoir des traitements de chimio. Ça pourrait lui donner un peu plus de temps. »

Deux garçons et l’été devant soi

Si une épreuve comme celle que doit traverser Geneviève demande son dosage de résilience et de courage, on ne peut qu’imaginer la difficulté supplémentaire que représente le fait de devoir vivre ces moments séparés de sa famille en raison des mesures liées à la pandémie.

« On veut qu’elle puisse poursuivre sa route chez elle, ajoute Guylaine, qu’elle passe son été avec ses garçons qui ont 8 ans et 16 ans. Je sais que nous allons avoir besoin d’équipements et de soins à domicile, alors c’est la raison pour laquelle nous essayons d’amasser des sous. »

Preuve que Geneviève a touché ceux qui la côtoient, l’initiative a attiré de nombreux donateurs dans les 48 heures suivant le lancement de la collecte. Ses proches veulent également organiser des événements au fil des semaines afin de financer leur projet. Ils espèrent par-dessus tout que d’autres auront le goût de contribuer à leur manière.

« Avec la COVID-19, ça n’est pas évident, admet Guylaine qui garde bon espoir que l’objectif de ramener son amie à la maison soit atteint. Il y a plein de besoins partout, mais nous voulons vraiment l’aider. Je sais que Geneviève a de la difficulté à recevoir tout ça. Il y a eu des dons de personnes qu’elle ne connait pas. Elle est très touchée. »

Vous pouvez faire un don, en visitant le site www.gofundme.com/f/qwqmwb-pour-genevieve. Le lien est également sur la page Facebook du Centre Jardin Varennes.