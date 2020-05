Reprise des travaux sur le viaduc du boulevard de Montarville

Le ministère des Transports informe les usagers de la route de la reprise des travaux de réparation du pont d’étagement du boulevard De Montarville, au-dessus de la route 132, à Boucherville. Ce chantier reprendra le 19 mai et se poursuivra jusqu’en novembre.

Entraves et gestion de la circulation :

• De façon générale : Une voie de circulation par direction sera ouverte sur le boulevard De Montarville (sauf entraves occasionnelles de nuit, voir ci-dessous). Toutes les voies de circulation seront ouvertes sur la route 132 (sauf entraves occasionnelles, voir ci-dessous)

• Entraves occasionnelles de jour : Fermeture d’une voie dans chaque direction de la route 132 pour quelques journées consécutives (aucune fermeture complète)

• Entraves occasionnelles de nuit (après 22 h) : Fermetures complètes du boulevard De Montarville. Fermetures complètes d’une direction du boulevard De Montarville. Fermetures partielles de la route 132. Fermetures complètes des bretelles dans l’échangeur avec la route 132

À noter :

• Les détours des fermetures complètes seront balisés par une signalisation temporaire.

• Les accès aux stationnements incitatifs du boulevard De Montarville, de part et d’autre de la route 132, demeureront accessibles en tout temps.

• Un lien pour les cyclistes et les piétons sera maintenu sur le boulevard De Montarville à l’exception des quelques fermetures complètes de nuit.

• Des épisodes de congestion sont possibles sur le boulevard De Montarville, à l’heure de pointe.

Le pont du boulevard De Montarville est un pont à responsabilité partagée. La Ville de Boucherville s’est engagée financièrement dans ce projet à la hauteur de 610 000 $ plus taxes.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux pourrait être reporté.

Afin de planifier adéquatement leurs déplacements, les usagers de la route sont invités à s’informer sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.