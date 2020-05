Annulation des ventes-débarras du mois de mai en raison de la COVID-19

La Ville de Sainte-Julie rappelle à ses citoyens qu’en raison de la pandémie de la COVID-19, les ventes-débarras qui devaient avoir lieu la fin de semaine du 23 et 24 mai 2020 sont annulées. Cette décision a été prise pour des raisons de sécurité et éviter les rassemblements.

Rappelons que les ventes-débarras sont autorisées deux fins de semaine par année sur le territoire de la Ville, en mai et en août. Pour l’instant, celles du 15 et 16 août 2020 sont toujours à l’horaire, à moins que la situation oblige à les annuler. Il est possible de s’inscrire sur le site Web pour apparaître sur la carte interactive qui permet également d’indiquer le type d’articles qui seront vendus

D’autres façons de se départir de ses objets inutilisés

Les matières qui ne peuvent être vendues à des particuliers ou données peuvent être disposées à l’aide des différents moyens offerts par la MRC de Marguerite-D’Youville. L’écocentre est ouvert selon les horaires habituels et les collectes des bacs bleus, noirs et bruns se poursuivent selon le calendrier habituel. Tous les détails se trouvent au https://margueritedyouville.ca/environnement/gestion-des-matieres-residuelles/.