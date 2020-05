Une fête des Mères toute spéciale au CHSLD Jeanne-Crevier

La Fondation Jeanne-Crevier, conjointement avec le service animation-loisirs a organisé une activité bien spéciale au Centre d’hébergement Jeanne-Crevier. En effet, dans le cadre de sa mission de contrer l’isolement, et de faire de ce centre un milieu de vie stimulant et sécuritaire, la Fondation a subventionné l’organisation d’un spectacle musical pour souligner la fête des Mères.

Cette activité a eu lieu dans le jardin sensoriel du centre et a pu être vue et entendue depuis plusieurs chambres ainsi que des deux salles à manger. À l’extérieur, fleurs et ballons aux couleurs de l’arc-en-ciel côtoyaient des pancartes de souhaits pour les mères et de remerciement pour le personnel; à l’intérieur, des fleurs confectionnées par le service animation-loisirs ont été installées un peu partout pour égayer la résidence. Des pensées de la part des familles ont également été remises aux mamans, accompagnées d’une petite douceur. Le spectacle musical ainsi que les fleurs fraîches ont été offerts gracieusement d’une part, par Michel Poulin et, d’autre part, par Chantal De Menezes.

En cette période de confinement, il est d’autant plus important de maintenir un environnement chaleureux, adapté et stimulant pour les résidents. Dans ce contexte, Geneviève Webster, technicienne en loisirs, et les membres de son équipe, qui sont présents sept jours sur sept, ont mis sur pied des activités personnalisées pour les résidents. C’est sans réserve que la Fondation Jeanne-Crevier continue d’appuyer ce service.

Les efforts conjugués des employés de tous les services du centre, qui font un travail d’une qualité exceptionnelle, le maintien du soutien financier de la Fondation et le bénévolat ont permis d’offrir aux résidents une journée de chaleur, d’amour et de beauté.