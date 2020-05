Des Bouchervillois disent merci! : grande récolte de belles attentions envers le personnel du Centre d’hébergement Jeanne-Crevier

Un salaire et une prime à la fin du mois ne pourront sûrement jamais égaler toute la reconnaissance qu’ont témoignée plusieurs Bouchervillois envers le personnel du Centre d’hébergement Jeanne-Crevier qui, depuis le début de la pandémie, est engagé plus que jamais à protéger les résidents dont aucun (au moment d’écrire ces lignes) n’a contracté le virus de la COVID-19.

La semaine dernière, ceux que l’on a surnommés les anges gardiens ont reçu de très grandes doses d’amour. Pour les remercier, quelque 150 cadeaux et doux messages leur ont été offerts.

Une mission

En avril dernier, Véronique Cadrin, enseignante à l’école de la Broquerie, a lancé un message sur la page Facebook des Banlieusardises bouchervilloises sollicitant la générosité de la population. Elle souhaitait offrir des cadeaux aux employés du CHSLD pour leur témoigner sa gratitude.

« Avec tous les faits extrêmement désolants que l’on voit dans l’actualité ces jours-ci, le CHSLD Jeanne-Crevier se démarque par le dévouement de son personnel à tous les niveaux. Pour maintenir un niveau de cas recensé à 0, j’imagine l’effort de guerre derrière cet exploit en cette période de pandémie mondiale. Même si on est privé d’être auprès des gens que l’on aime, savoir que des personnes extraordinaires prennent soin d’eux et veillent à leur sécurité et à leur bien-être quotidiennement, c’est énorme. On peut qualifier cela de « dévouement humanitaire. Rien de moins », témoignait-elle dans son message.

Jamais elle n’avait pensé que les gens répondraient en aussi grand nombre à son appel. Une centaine de Bouchervillois, en plus de plusieurs commerçants locaux, se sont joints à sa mission qu’elle a nommée « la guignolée CHSLD Jeanne-Crevier ».

Ce qui est d’autant plus extraordinaire, c’est le fait que la plupart des donateurs ne connaissaient aucune personne hébergée à ce centre. « C’est une générosité d’un inconnu à un inconnu et c’est selon moi la forme la plus pure des générosités. »

Mme Cadrin a eu l’aide de l’épicerie Réserves où les gens pouvaient aller déposer leurs dons. Parmi ceux-ci, on retrouvait des dessins d’enfants, des messages de reconnaissance, des bouteilles de vin, des huiles pour le bain et des chèques-cadeaux de commerces d’ici. Elle avait même suggéré aux donateurs d’acheter « local et québécois ». « Je voulais faire d’une pierre, deux coups », précise-t-elle.

Aidée d’une collègue, de son père et de sa sœur, Mme Cadrin a récupéré les quelque 150 dons et les a placés en quarantaine dans son garage. Elle les a ensuite emballés dans des sacs-cadeaux qui, de nouveau, ont été isolés durant 72 heures, histoire de tout faire dans les règles et de ne prendre aucun risque de contaminer les travailleurs essentiels.

La distribution

La distribution des cadeaux s’est déroulée du 5 au 8 mai, durant deux après-midis. Les employés ont aussi eu droit à une matinée croissants et confiture grâce à la collaboration de l’Amour du pain et de Les Zempotés, ainsi qu’à une boîte à lunch pizza qui leur a été offerte lors d’une fin de journée pour leur éviter de faire la popote.

« On voulait rejoindre tous les employés. Ils étaient émus et n’en revenaient pas. Ils ont été touchés au cœur. Ces personnes travaillent beaucoup, et plus encore depuis le début de la pandémie. Leur réalité n’est pas facile et tous les résidents sont bien. C’était important de leur dire que la communauté les apprécie. »