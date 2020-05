Le gouvernement du Québec a annoncé son plan de réouverture progressive des établissements scolaires préscolaires et primaires de la province. Les établissements préscolaires et primaires de la CSP resteront fermés jusqu’en septembre 2020, à l’exception des quatre établissements scolaires suivants, qui se situent à l’extérieur de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et qui ont repris leurs activités le 11 mai dernier :

École Saint-Denis à Saint-Denis-sur-Richelieu

École des Trois-Temps à Saint-Marc-sur-Richelieu

École Georges-Étienne-Cartier à Saint-Antoine-sur-Richelieu

École Saint-Charles à Saint-Charles-sur-Richelieu

Les écoles secondaires demeurent également fermées jusqu’en septembre prochain.

Pour assurer la sécurité des élèves et du personnel scolaire qui effectueront un retour en classe, le gouvernement du Québec tient à rappeler l’ensemble des mesures qui seront mises en application dans tous les établissements scolaires pour assurer un retour en classe sécuritaire.

(Mention de source: CSP)