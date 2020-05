168 personnes infectées à la COVID-19 à Boucherville

En date du 15 mai, le nombre cumulatif de Bouchervillois infectés à la COVID-19 était de 168 (145 le 5 mai). On compte 1526 cas confirmés à Longueuil, 418 à Brossard, 256 à Saint-Lambert et 53 à Saint-Bruno-de-Montarville.

La Montérégie est, rappelons-le, la deuxième région la plus touchée au Québec, avec 5110 cas. 2669 personnes se sont rétablies, 211 sont présentement hospitalisées, 17 sont aux soins intensifs. On déplore 276 décès.

En Montérégie, c’est dans l’agglomération de Longueuil que l’on retrouve le plus de cas confirmés avec 2421 personnes infectées par le virus.

Le port du masque fortement conseillé

La directrice de la santé publique de la Montérégie, Dre Julie Loslier, a, cette semaine, fortement conseillé le port du masque lorsque les gens ne peuvent s’assurer de respecter la distanciation, par exemple, dans les transports en commun et dans certains commerces à plus fort achalandage.

La Ville de Boucherville recommande également aux citoyens le port du couvre-visage. Elle fournira d’ailleurs des masques jetables et lavables à tous ses employés.

Faites-vous tester

La direction de santé publique de la Montérégie invite par ailleurs toutes les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 à se faire tester pour savoir si elles sont infectées par le virus.

Les tests sont offerts gratuitement aux personnes souffrant de fièvre, de difficultés respiratoires, de toux (nouvelle ou aggravation récente) ou encore qui remarquent la perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte du goût. Ces personnes doivent composer le 450 644-4545 ou le 1-877-450-4545 pour obtenir un rendez-vous dans l’une des cliniques de dépistage de la Montérégie.

« Nous avons augmenté nos capacités de dépistage afin d’identifier davantage de cas et éviter que le virus se répande dans la communauté. Accroître le dépistage est crucial dans la période actuelle alors que dans une partie de la Montérégie, les enfants ont effectué un retour à l’école ou à la garderie et que certains commerces ont repris leurs activités, augmentant ainsi les contacts possibles entre les individus », fait valoir Dre Julie Loslier, directrice de la santé publique de la Montérégie.