Les Bouchervillois invités à rester dans leur bulle

Une campagne promotionnelle pour sensibiliser les citoyens au respect de la distanciation physique de deux mètres

La Ville de Boucherville lance une campagne de sensibilisation dont l’objectif est d’inciter les citoyens de tout âge à respecter la mesure de distanciation physique recommandée par la Direction de la santé publique et le gouvernement du Québec, soit deux mètres.

À cet effet, la municipalité a développé des outils ludiques et pratiques sous le thème SVP, respectez ma bulle! pour aider les citoyens à adopter cette façon de faire dans leur quotidien. La campagne est axée sur la notion de « bulle », cet espace invisible qui entoure chaque être humain et qu’il faut respecter pour limiter la propagation de la COVID-19.

Pourquoi une campagne?

Il arrive fréquemment que des personnes se retrouvent à moins de deux mètres (6,6 pieds) les uns des autres sans s’en rendre compte. Peu de gens sont donc conscients de cet espace que l’on doit respecter chez les autres. Avec la reprise prochaine des activités, la Ville souhaite amener les citoyens à réfléchir au comportement à adopter dans diverses situations afin d’assurer la santé et le respect de tous.

Il est important de se rappeler que la distanciation physique fait partie des nouvelles façons de faire au quotidien maintenant et le sera aussi lors de l’après-confinement, et ce, probablement pour longtemps. Nous ne connaissons pas les conditions de santé des gens qui nous entourent, c’est pourquoi il est important de respecter la distanciation physique recommandée de deux mètres, et ce, autant en avant, en arrière que sur les côtés.

La campagne sera déployée en plusieurs phases au cours des prochaines semaines.

Rappelons que la Ville de Boucherville fait partie de la grande région de Montréal (Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)). Actuellement, la date prévue pour l’après-confinement des écoles et des commerces de notre municipalité est le 25 mai à moins d’un report du gouvernement du Québec et de la Direction de la santé publique.