La Marche pour l’Alzheimer se déroulera en ligne cette année

La Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine se déroulera en ligne cette année, et sera diffusée lors d’un événement en direct à travers tout le pays, animé par Ève-Marie Lortie, le dimanche 31 mai, dès 12 h. L’événement de financement annuel réunira la population et les Sociétés Alzheimer d’un océan à l’autre afin de récolter des fonds pour des programmes et services de soutien servant à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’un autre trouble neurocognitif.

La Marche pour l’Alzheimer est le plus grand événement de sensibilisation et de collecte de fonds organisé au profit des Sociétés Alzheimer à travers le Québec. « La période exceptionnelle et historique que nous traversons actuellement nous révèle à quel point les personnes touchées par une maladie neurocognitive sont encore plus vulnérables et que leur besoin de soutien et d’accompagnement est essentiel. Annuellement, la Société Alzheimer Rive-Sud vient en aide à plus de 1 500 familles touchées par une maladie neurocognitive, et ce, dans trente-deux villes de la Montérégie. Ce printemps, nous appelons notre communauté à s’impliquer afin que la Société Alzheimer Rive-Sud puisse poursuivre sa mission en aidant les personnes touchées à surmonter les défis inhérents à leur condition. » souligne Denyse Roy, directrice générale par intérim à la Société Alzheimer Rive-Sud.

C’est au signal de départ d’Ève-Marie Lortie que les Marcheurs seront appelés à relever le défi à la maison, dans leur quartier, lors de l’événement diffusé sur le site Web de La Marche virtuelle pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine, ainsi que sur la page Facebook de la Société Alzheimer Rive-Sud. Tout au long du mois de mai, la population est appelée à se mobiliser et à amasser des dons en s’inscrivant à la Marche virtuelle de la rive-sud sur le site www.marchepourlalzheimer.ca.

D’ici à 2031, on estime que le nombre de Québécois atteints d’un trouble neurocognitif augmentera de près de 70 % et un traitement reste encore à trouver. Plus de fonds sont nécessaires afin de répondre à la demande croissante en programmes et services pour améliorer la qualité de vie, comprenant des programmes de formation sur les troubles neurocognitifs, des centres de jour pour les personnes atteintes et des services de répit pour les proches aidants.

Actuellement, la recherche est le seul espoir pour développer un remède curatif. Le Québec peut compter sur des experts de renommée internationale pour tenter de freiner et guérir les troubles neurocognitifs.

« En ces temps sans précédent, nous sommes extrêmement fiers de continuer à appuyer les Sociétés Alzheimer et leur travail visant à mieux sensibiliser le public et à recueillir des fonds pour trouver un traitement aux troubles neurocognitifs, déclare Jeff Carney, président et chef de la direction d’IG Gestion de patrimoine. Nos employés et conseillers ont une longue histoire et sont animés d’une véritable passion pour appuyer les communautés où nous vivons et travaillons. Afin de respecter les mesures de distanciation physique en raison de COVID-19, nous avons adapté la Marche cette année et sommes optimistes : la Marche virtuelle pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine sera couronnée de succès ! »

La maladie d’Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs touchent toutes les communautés et affectent des familles entières et personne ne devrait affronter seul ces maladies. En ces temps de pandémie, la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et les 20 Sociétés Alzheimer du Québec continuent d’offrir des services adaptés à la situation pour accompagner les personnes atteintes et leurs proches afin d’atténuer les conséquences de la maladie dans leur quotidien.