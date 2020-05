« Une Journée nationale des Patriotes certes différente, mais pas moins importante! »

La présente pandémie marquera l’histoire à jamais. Il y aura un «avant» la COVID-19 et un «après»… Et bien que les circonstances nous imposent d’importantes restrictions, il ne faut pas négliger de commémorer d’autres événements marquants de notre histoire. C’est pour cette raison qu’a été instituée, il y a 17 ans, la Journée nationale des Patriotes par le regretté Premier ministre Bernard Landry.

Cet événement, qui sera nécessairement célébré de façon plus modeste cette année, vise à souligner l’importante lutte que nos valeureux Patriotes ont menée au 19ème siècle, d’abord par la plume et la parole, en faveur d’un système de gouvernement véritablement démocratique et responsable, mais aussi pour l’obtention de libertés civiles et politiques dont nous jouissons toujours.

«Nous avons un devoir de mémoire envers les Patriotes. Conséquemment, en dépit des mesures de distanciation sociale, nous avons la responsabilité de nous arrêter un moment pour prendre la mesure de tout ce que nous devons à ces femmes et ces hommes, qui, devant l’intransigeance du pouvoir colonial, se sont courageusement soulevés, souvent au prix de leur vie, contre la première puissance militaire de l’époque, afin que nous puissions être libérés de l’oppression et des décisions arbitraires. Arborons donc avec fierté le tricolore patriote en l’honneur de leur aspiration, encore inachevée, à la pleine liberté d’un peuple qui n’a jamais renoncé à exister. Bonne Journée nationale des Patriotes!», de conclure le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron.

Rappelons que, durant ce long congé, il est important de respecter les mesures de distanciation sociale édictées par la santé publique, afin que nous puissions enfin prendre le dessus sur cette maladie et crier VICTOIRE!