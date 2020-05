Débarrassez-vous de vos bouteilles et canettes consignées lors de collectes sans contact à Contrecœur!

En raison de la pandémie et des mesures gouvernementales, de nombreux citoyens accumulent depuis plusieurs semaines des canettes et des bouteilles consignées dans leur maison. Pour poursuivre l’élan de générosité qui s’est installé à Contrecœur au cours des dernières semaines, les propriétaires du IGA Marché Emily et Phillip ont instauré un mouvement social en organisant des collectes de canettes et de bouteilles sans contact les samedis 16 mai, 23 mai et 30 mai, de 10 h à 16 h, dans le stationnement du Centre sportif régional (1555, rue des Saules).

Les organisateurs ont travaillé de concert avec les propriétaires du Dépanneur Maxi Beausoir et du Métro de Verchères afin d’encourager les citoyens des deux municipalités à participer à ses collectes qui aideront les deux communautés dans la gestion de ces matières.

Les citoyens seront invités à offrir le montant de leur consignation en don aux organismes locaux. Le total des dons sera partagé entre le Centre d’action bénévole (CAB) de Contrecœur, la Maison des jeunes (MDJ) de Contrecœur et un organisme de Verchères. Si vous préférez, vous pourrez choisir le remboursement de votre consignation (machine débit-crédit sur place).

• Les caisses de bières doivent être pleines et classées par couleur de verre;

• Aucune bouteille de micro-brasserie ne sera acceptée.

Profitez-en, le 16 ou le 23 ou le 30 mai pour sortir du sous-sol de votre maison les bouteilles et les canettes consignées qui s’y sont entassées depuis le début de la pandémie.

Actuellement, les bouteilles et les canettes sont refusées dans les commerces en raison des mesures d’hygiène mises en place afin de contrer la propagation du COVID-19. La fermeture des restaurants ainsi que la mise en quarantaine des bouteilles et canettes consignées causent actuellement une pénurie qui fait tourner au ralenti les usines des grands brasseurs québécois.

La Ville de Contrecœur est fière d’offrir son support aux organisateurs par le prêt d’équipements (cônes, barrières, etc.), pour une partie de la logistique et pour la publicité auprès des citoyens.