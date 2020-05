Un cadeau bien spécial pour la fête des Mères!

Le virus peut peut-être nous ralentir, mais il ne peut pas arrêter les élans du cœur! Il faisait gris, froid et venteux le 10 mai dernier pour la fête des Mères, mais les nuages n’ont pas empêché des « petits rayons de soleil » de réchauffer les gens lors de cette journée des plus importantes!

On dit souvent que les artistes country sont des gens de cœur et la chanteuse Nicole Dumont l’a encore une fois prouvé. En compagnie de ses deux filles, Alexandra et Jessica, elle a fait une belle surprise aux gens qui demeurent aux Résidences Soleil Manoir Sainte-Julie en chantant des classiques que tout le monde pouvait entonner en chœur avec elle, un petit cadeau spontané et bien apprécié.

« Je me suis dit : il faudrait que je fasse quelque chose de spécial pour les mères, alors je me suis acheté un système de son hier et, avec ça, on va aller partout! », de confier celle qui fait carrière dans la chanson country depuis maintenant 30 ans.

« Depuis 9 h ce matin que je fais ça devant les résidences pour les aînés. On est allés à Longueuil, Boucherville, Saint-Mathieu-de-Beloeil, McMasterville et là, on s’en va à Saint-Hilaire. On est même allés devant chez Ginette Renaud à Boucherville pour lui chanter un medley de ses chansons! »

« Ils ne savaient même pas aux Résidences Soleil de Sainte-Julie que je m’en venais! J’ai dit : mon nom est Nicole Dumont, chanteuse country, et on s’en vient faire des chansons dehors! On voulait faire plaisir aux gens et ils ont accepté, tu comprends bien! »

Le geste a été des plus appréciés par les résidents, alors que certains ont improvisé une petite danse en ligne ou une valse en couple, tandis que des gens sur leur balcon filmaient le tout ou tapaient la cadence dans leurs mains en chantant avec l’artiste.

Avant de partir pour Mont-Saint-Hilaire, la chanteuse a lancé avec un large sourire : « On fait ça pour le cœur des gens! Ils en ont besoin! »