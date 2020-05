COVID-19: Modalités de remboursement des participants inscrits au triathlon de Saint-Amable

À la suite de l’annulation du Triathlon de Saint‐Amable 2020 en raison des circonstances exceptionnelles liées à la COVID‐19 et l’annulation de tous les événements sanctionnés par Triathlon Québec en mai, la Ville de Saint‐Amable annonce que les participants inscrits seront remboursés selon les modalités suivantes :

1. Remboursement par la plateforme d’inscription en ligne CCN Bike sur les cartes de crédit qui ont servies au paiement des inscriptions;

2. Remboursement complet du montant des frais d’inscription versés à la Ville de Saint‐Amable;

3. Remboursement complet du montant des frais d’inscription versés à Triathlon Québec pour les non‐membres et les équipes seulement ; Ce seront donc deux remboursements distincts par inscription qui seront effectués sur les cartes de crédit et qui peuvent être effectués à des moments différents. Ces remboursements apparaîtront sur les relevés de cartes de crédit sous le nom de CCN Bikes ou Interpodia.

4. Aucun remboursement des frais versés à Triathlon Canada (0,50 $) ni des frais de transaction de la plateforme d’inscription en ligne CCN Bikes (environ 2,50 $ par transaction);

5. Déduction d’un montant de 2,55 $ + taxes par transaction de remboursement effectuée sur les cartes de crédit. Les remboursements sur les cartes de crédit débuteront le 1er mai 2020. Si des participants n’ont pas reçu de remboursement au 30 mai 2020, ils devront communiquer avec le Service des loisirs de la Ville de Saint‐Amable au 450 649‐3555, poste 258.

Tous les participants concernés par cette procédure de remboursement recevront un courriel d’information du Service des loisirs.