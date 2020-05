Nouveau service de prêt de documents sans contact à la bibliothèque de Contrecoeur

La bibliothèque de Contrecœur offre un nouveau service de prêt de documents sans contact durant la fermeture due à la pandémie. Bien que les locaux de la bibliothèque demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre, la bibliothèque offrira à ses usagers À PARTIR DU LUNDI 4 MAI un nouveau service de prêt de documents. Ce service n’impliquera aucun contact direct avec le personnel, et ce, afin de respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale exigées en période de COVID-19.

*Pour les personnes de 70 ans et plus ou qui doivent demeurer en confinement à la suite des recommandations du gouvernement, il est possible de bénéficier gratuitement d’un service de livraison à domicile.

Voici les étapes simples à suivre :

Consultez le catalogue en ligne sur la page de la bibliothèque ou directement en cliquant ici et préparez votre liste de documents souhaités parmi ceux qui ont le statut « disponible ». Afin de limiter le nombre de déplacements, il est important de ne pas demander qu’un titre ou deux, mais de remplir au maximum votre dossier d’usager qui permet l’emprunt de 7 livres.

Tous les emprunts pourront être conservés à la maison jusqu’à la réouverture de la bibliothèque ou rapportés en tout temps dans la chute à documents située près de la porte avant de la mairie.

Acheminez votre liste de documents choisis par courriel à dussaultm@ville.contrecoeur.qc.ca ou par téléphone au 450 587-5901, poste 241.

Votre liste doit comprendre le titre du livre et le nom de l’auteur.

Les documents préparés par le personnel seront déposés dans un sac identifié à votre nom et mis en « quarantaine » durant 48 heures.

Nous vous contacterons par téléphone pour un rendez-vous de cueillette ou de livraison à domicile*. La remise des documents se fera en tout temps à l’extérieur.

Lors d’une livraison à domicile, aucun retour de documents ne sera accepté, seuls les retours dans la chute à documents sont permis.

La bibliothèque rappelle à ses usagers que la collection numérique est en tout temps accessible à partir du catalogue en ligne. Vous ne connaissez pas votre identifiant? Contactez-nous au 450 587-5901, poste 241. Si vous n’avez pas de réponse au bout du fil, laissez-nous vos coordonnées sur notre boîte vocale et nous vous rappellerons dans les meilleurs délais.

MERCI de votre compréhension et de votre patience!