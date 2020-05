Reprise des chantiers dans la région métropolitaine de Montréal

Dès le 11 mai, les chantiers routiers de la région métropolitaine de Montréal pourront progressivement reprendre leurs activités. Pour chaque chantier qui démarrera, les mesures de santé publique ainsi que les recommandations de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) seront mises en application afin de garantir la sécurité des travailleuses et travailleurs.

En plus de la reprise des activités pour la construction du Réseau express métropolitain et du projet Turcot, différents chantiers interrompus pour la période hivernale redémarreront et de nouveaux seront entrepris. Ces chantiers nécessiteront de nombreuses fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine.

Voici la liste des chantiers qui entreront progressivement en activité à compter du 11 mai :

⎯ Autoroute 20 à Saint-Mathieu-de-Beloeil — Reconstruction du pont du chemin du Ruisseau Nord;

⎯ Autoroute 30 à Longueuil, à Saint-Bruno-de-Montarville et à Boucherville — Asphaltage et mesures préférentielles pour autobus;

⎯ Autoroute 40 à Vaudreuil-Dorion — Réparation du pont d’étagement de la montée Cadieux;

⎯ Échangeur des autoroutes 13 et 40 — Réfection et reconstruction;

⎯ Pont Louis-Bisson de l’autoroute 13 entre Montréal et Laval — Réfection;

⎯ Autoroute 40 (Métropolitaine) — Asphaltage et réparation de la chaussée entre le boulevard Provencher et l’autoroute 520.

D’autres chantiers s’ajouteront au cours de la saison. Le Ministère poursuivra son effort de coordination avec ses partenaires, afin de limiter les répercussions des interventions sur les usagers de la route.

Des communiqués de presse seront diffusés relativement à chacun de ces chantiers afin de préciser les entraves à venir et les horaires.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Afin de planifier adéquatement ses déplacements, il est recommandé de s’informer sur les entraves en cours en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Durant la pandémie

⎯ Le ministère des Transports (MTQ) poursuit ses opérations tout en demeurant en veille active et en suivant en continu l’évolution de la pandémie. ⎯ Pendant toute la durée des travaux, les consignes et directives de santé publique seront rigoureusement respectées et des mesures d’hygiène, de santé et de sécurité seront mises en place. ⎯ La mission du MTQ demeure en tout temps d’assurer, sur tout le territoire, la mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement du Québec. ⎯ Le MTQ encourage toute personne qui souhaite s’informer sur la COVID-19 à consulter le Québec.ca/coronavirus ou encore à téléphoner au 1 877 644-4545.